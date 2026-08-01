0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Fiorentina por amistoso de pretemporada

¡Buscan remontar! Gol de Roberto Piccoli para el 1-2 de la Fiorentina ante Real Madrid por amistoso

Roberto Piccoli pisó el área y con un fortísimo disparo venció a Lunin para poner el dos-1 en el marcador. El delantero marcó el descuento de la Fiorentina vs Real Madrid en el amistoso.

Angel Curo
Gol de Roberto Piccoli para el 1-2 de la Fiorentina ante Real Madrid
Gol de Roberto Piccoli para el 1-2 de la Fiorentina ante Real Madrid | Captura DAZN
COMPARTIR

La Fiorentina no se mostraba cómoda en el campo en su amistoso ante Real Madrid. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo encontró una oportunidad de oro y no la desaprovechó. La ‘Viola’ encontró el descuento por medio de Roberto Piccoli a los 41 minutos.

Gol de Endrick para el 1-0 del Real Madrid ante Fiorentina

PUEDES VER: ¡Espectacular! Gol de Endrick para el 1-0 del Real Madrid ante Fiorentina por amistoso - VIDEO

El Real Madrid tenía sometido a la Fiorentina en el primer tiempo en su amistoso de pretemporada. No obstante, a los 41 minutos, el balón llegó a los pies de Roberto Piccoli quien dejó corre el balón y aprovechando su velocidad se hizo un espacio en la defensa.

El delantero italiano venció sin problemas la marca del canterano Mario Rivas y sacó un potente disparo que terminó colándose por el palo de Andriy Lunin, quien ante la velocidad del disparo no pudo bloquearlo y terminó recogiendo el balón al fondo de su arco.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Espectacular! Gol de Endrick para el 1-0 del Real Madrid ante Fiorentina por amistoso - VIDEO

  2. Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO HOY por amistoso: ver transmisión

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano