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¡Buscan remontar! Gol de Roberto Piccoli para el 1-2 de la Fiorentina ante Real Madrid por amistoso
Roberto Piccoli pisó el área y con un fortísimo disparo venció a Lunin para poner el dos-1 en el marcador. El delantero marcó el descuento de la Fiorentina vs Real Madrid en el amistoso.
La Fiorentina no se mostraba cómoda en el campo en su amistoso ante Real Madrid. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo encontró una oportunidad de oro y no la desaprovechó. La ‘Viola’ encontró el descuento por medio de Roberto Piccoli a los 41 minutos.
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El Real Madrid tenía sometido a la Fiorentina en el primer tiempo en su amistoso de pretemporada. No obstante, a los 41 minutos, el balón llegó a los pies de Roberto Piccoli quien dejó corre el balón y aprovechando su velocidad se hizo un espacio en la defensa.
El delantero italiano venció sin problemas la marca del canterano Mario Rivas y sacó un potente disparo que terminó colándose por el palo de Andriy Lunin, quien ante la velocidad del disparo no pudo bloquearlo y terminó recogiendo el balón al fondo de su arco.
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