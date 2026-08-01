Sporting Cristal quiere fichar a seleccionado peruano que sonó en Alianza Lima: "Incorporación"

Sporting Cristal busca destacar en el Torneo Clausura 2026 y para ello deberá conformar un plantel sumamente competitivo. Los rimenses tienen la obligación de escalar en la tabla de posiciones y se conoció que están sumamente interesados en firmar a un futbolista nacional que sonó como fichaje en Alianza Lima.

Sporting Cristal quiere fichar a seleccionado peruano que sonó en Alianza Lima

La escuadra bajopontina es uno de los clubes que más se mostró activo en el mercado de pases, no solo con salidas sino también con fichajes. Precisamente, el periodista Marcello Merizalde sorprendió a los hinchas al revelar que están tras los pasos de Carlos Cáceda.

El hombre de prensa ya había adelantado el interés con anterioridad, sin embargo, recientemente confirmó que Sporting Cristal ya está acelerando las negociaciones para concretar la llegada del golero, quien deberá darle competencia a Diego Enríquez en el segundo semestre del año.

Sporting Cristal esta interesado en contratar a Carlos Cáceda para el Torneo Clausura

“Sporting Cristal acelera por la incorporación de Carlos Cáceda desde FBC Melgar”, fue la información que compartió el citado comunicador mediante su cuenta oficial de ‘X’.

Cabe recordar que Cristal ha estado toda la temporada sin una competencia sólida en su arco, luego de que Renato Solís se lesionó de gravedad a inicios de año y ha estado en proceso de recuperación. Por ello, la oportunidad de tener a Cáceda en sus filas busca darle un salto de calidad al plantel.

Carlos Cáceda sonó para llegar a Alianza Lima

El mundialista en Rusia 2018 no atraviesa su mejor etapa en Melgar, donde ha quedado relegado en la banca de suplentes y ya busca una salida para sumar minutos. En ese sentido, su nombre se vinculó con Alianza Lima para el Torneo Clausura.

Sin embargo, el periodista José Varela indicó que, hasta el momento, en Matute no han mostrado interés por su llegada y no existe ningún tipo de negociación para poder cerrar esta operación.