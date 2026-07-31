Sporting Cristal quiere remecer el mercado y firmar a seleccionado uruguayo: "Interesado"

Sporting Cristal es consciente de que necesita seguir reforzando su plantel si quiere destacar en el Torneo Clausura 2026, por lo que siguen analizando fichajes en el mercado. En ese contexto, se conoció que la escuadra rimense ha puesto la mira en un destacado volante uruguayo que fue internacional con los ‘charrúas’.

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Sporting Cristal quiere firmar a seleccionado uruguayo

La escuadra del Rímac está en la búsqueda de un último fichaje y la idea es que sea un volante que pueda cubrir el lugar que dejó Gustavo Cazonatti. Ante ello, en el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez reveló que están tras el fichaje del uruguayo Francisco Ginella.

Según señaló el hombre de prensa, el volante de 27 años ha sido ofrecido a Sporting Cristal y su nombre ha despertado especial interés en el club, por lo que ya analizan su fichaje. En sus características suele destacar más por su habilidad con el balón que por la recuperación.

Francisco Ginella suena para llegar a Sporting Cristal en el Clausura

"El nombre que han ofrecido y que Cristal está interesado es Francisco Ginella. Es uruguayo del Albion FC, con pasado en Defensor Sporting y Nacional de Uruguay. Es un futbolista más mixto que de corte. Es más lanzador, tiene más pie que Távara y Yotún", señaló el citado comunicador.

No obstante, Pérez también recalcó que no es el único jugador que está siendo evaluado como fichaje. "No es el único por el que Cristal tiene interés. No me dijeron el nombre pero también está un volante argentino”, complementó.

Francisco Ginella fue convocado con la selección de Uruguay

Francisco Ginella fue considerado como uno de los prospectos a futuro del fútbol uruguayo, motivo por el que integró las divisiones menores del cuadro charrúa. Sin embargo, no fue hasta la temporada 2024 cuando recibió el llamado de la selección mayor y tuvo su ansiado debut en un amistoso ante Costa Rica.

Trayectoria de Francisco Ginella