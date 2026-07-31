0

Sporting Cristal quiere remecer el mercado y firmar a seleccionado uruguayo: "Interesado"

Sporting Cristal busca su último fichaje para el Torneo Clausura y se conoció que están analizando el fichaje de un volante con paso en la selección de Uruguay.

Angel Curo
Sporting Cristal quiere remecer el mercado y firmar a seleccionado uruguayo
Sporting Cristal quiere remecer el mercado y firmar a seleccionado uruguayo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal es consciente de que necesita seguir reforzando su plantel si quiere destacar en el Torneo Clausura 2026, por lo que siguen analizando fichajes en el mercado. En ese contexto, se conoció que la escuadra rimense ha puesto la mira en un destacado volante uruguayo que fue internacional con los ‘charrúas’.

Sporting Cristal sumó tres puntos en la tabla y es nuevo líder del Torneo Clausura 2026

PUEDES VER: Sporting Cristal sumó tres puntos en la tabla y es nuevo líder del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal quiere firmar a seleccionado uruguayo

La escuadra del Rímac está en la búsqueda de un último fichaje y la idea es que sea un volante que pueda cubrir el lugar que dejó Gustavo Cazonatti. Ante ello, en el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez reveló que están tras el fichaje del uruguayo Francisco Ginella.

Según señaló el hombre de prensa, el volante de 27 años ha sido ofrecido a Sporting Cristal y su nombre ha despertado especial interés en el club, por lo que ya analizan su fichaje. En sus características suele destacar más por su habilidad con el balón que por la recuperación.

Francisco Ginella, Sporting Cristal

Francisco Ginella suena para llegar a Sporting Cristal en el Clausura

"El nombre que han ofrecido y que Cristal está interesado es Francisco Ginella. Es uruguayo del Albion FC, con pasado en Defensor Sporting y Nacional de Uruguay. Es un futbolista más mixto que de corte. Es más lanzador, tiene más pie que Távara y Yotún", señaló el citado comunicador.

No obstante, Pérez también recalcó que no es el único jugador que está siendo evaluado como fichaje. "No es el único por el que Cristal tiene interés. No me dijeron el nombre pero también está un volante argentino, complementó.

Francisco Ginella fue convocado con la selección de Uruguay

Francisco Ginella fue considerado como uno de los prospectos a futuro del fútbol uruguayo, motivo por el que integró las divisiones menores del cuadro charrúa. Sin embargo, no fue hasta la temporada 2024 cuando recibió el llamado de la selección mayor y tuvo su ansiado debut en un amistoso ante Costa Rica.

Trayectoria de Francisco Ginella

  • Montevideo Wanderers.
  • Los Ángeles FC.
  • Nacional.
  • Al-Rayyan-
  • Defensor Sporting.
  • Albion FC.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Héctor Cúper elogió a jugador que firmó con Universitario hasta 2027: "Me hace acordar a Crespo"

  2. Sporting Cristal quiere remecer el mercado y firmar a seleccionado uruguayo: "Interesado"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano