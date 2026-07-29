Así quedan conformadas las llaves de octavos de final de Copa Sudamericana 2026: rivales y partidos

Cada vez falta menos para confirmar todos los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, debido a que se van cerrando cada uno de los partidos de playoffs. Hay presencia peruana con clubes como Sporting Cristal y Cienciano, por lo que día a día puede haber modificaciones.

Llaves de octavos de final de Copa Sudamericana 2026: cruces confirmados

Así van quedando los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026:

(Boca Juniors vs. O'Higgins) vs. Recoleta

(Bolívar vs. Gremio) vs. Sao Paulo

(Santa Fe vs. Caracas FC) vs. River Plate

(Medellín vs. Vasco da Gama) vs. Olimpia

(Sporting Cristal vs. Bragantino) vs. Atlético Mineiro

Santos vs. Macará

Tigre vs. Montevideo City Torque

(Lanús vs. Cienciano) vs. Botafogo

Los dos primeros clubes que lograron sellar su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, provenientes de los playoffs, fueron Santos de Brasil y Tigre de Argentina. El equipo de Neymar superó a Universidad Central de Venezuela, mientras que los argentinos eliminaron a un poderoso como Nacional de Uruguay.

Así es el cuadro para la Copa Sudamericana 2026.

En el caso de los clubes peruanos, se ve que Sporting Cristal igualó en la ida sin goles ante Bragantino de Brasil, por lo que ahora deberá buscar la épica en Sao Paulo y tratar de superar esta llave para seguir en roce internacional. En el caso de Cienciano, cayó 2-0 en Argentina ante Lanús, pero ahora tendrá a su afición y la altura de Cusco para remontar la serie.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Luego de concretarse todos los equipos clasificados a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, provenientes de los playoffs, se definirá la fecha exacta de cada uno de los cruces. Eso sí, Conmebol indicó que los partidos de ida se afrontarán del 11 al 13 de agosto, mientras que la vuelta va del 18 al 20 del mismo mes.