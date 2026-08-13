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¡Golazo! Matías Succar anotó de cabeza el 1-0 de Cienciano sobre Botafogo en la Sudamericana

Matías Succar se convierte en el goleador incaico y anotó de cabeza el 1-0 de Cienciano sobre Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Luis Blancas
Matías Succar anotó el 1-0 de Cienciano sobre Botafogo
Matías Succar anotó el 1-0 de Cienciano sobre Botafogo | Composición: Líbero
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Así fue el gol de Matías Succar para Cienciano sobre Botafogo

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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