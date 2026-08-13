Enmanuel Páucar, ex Universitario, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Desafío"

Universitario de Deportes ha tenido diversos futbolistas dentro de su club que lograron destacar en el plantel; sin embargo, por rendimiento tuvieron que salir. Ese es el caso de Enmanuel Páucar, quien tras su paso por el equipo crema ahora fue anunciado como nuevo jugador de un club campeón peruano: estamos hablando de Unión Comercio.

Enmanuel Páucar, exfutbolista de Universitario, fichó por club campeón peruano

Unión Comercio presentó de forma oficial el fichaje de Páucar como su flamante volante hasta diciembre de 2026 con el objetivo claro de ayudar a conseguir el ansiado ascenso a la Liga 1 desde la Liga 2.

Enmanuel Páucar, exjugador de Universitario, es nuevo jugador de Unión Comercio

“¡Bienvenido, Enmanuel Páucar! El Club Deportivo Unión Comercio le da la bienvenida a Enmanuel Páucar, quien se suma a la familia poderosa para afrontar nuevos desafíos. Con entrega, compromiso y mucha pasión, vamos juntos por grandes objetivos. ¡Bienvenido al Poderoso!”, afirmó.

Cabe mencionar que el pivote peruano de 30 años llega al elenco de Tarapoto proveniente de FC Cajamarca de la Liga 1. Anteriormente, estuvo en equipos como Deportivo Garcilaso, Comerciantes Unidos, Ayacucho FC, Atlético Grau y Universitario de Deportes.

Enmanuel Páucar logró disputar solo 5 partidos con FC Cajamarca en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 por lo que la falta de oportunidades en el once titular fue determinante para tomar la decisión de fichar por Unión Comercio.

¿Cómo le fue a Enmanuel Páucar en Universitario?

Enmanuel Páucar llegó a Universitario de Deportes en 2014 procedente de Esther Grande de Bentín y tras sus destacadas actuaciones en el plantel permaneció en el club hasta 2022; sin embargo desde el 2020 fue constantemente cedido hasta el fin de su contrato. Durante su paso por el equipo merengue, el volante jugó 129 partidos y solo dio ocho asistencias.