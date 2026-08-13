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No la consumas si la compraste en Walmart: conoce por qué el kit de sopa de tomate Marketside fue RETIRADO de supermercados en 29 estados
Un producto refrigerado de Walmart fue retirado en 29 estados de EE. UU. por riesgo de contaminación bacteriana que podría causar enfermedades graves.
Un producto vendido en Walmart en Estados Unidos fue retirado del mercado por un posible riesgo de contaminación con Listeria monocytogenes. Se trata del kit de sopa de tomate Marketside, distribuido en tiendas seleccionadas de 29 estados. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó el aviso el 13 de agosto de 2026, un día después de que Kettle Cuisine LLC anunciara el retiro.
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Kettle Cuisine LLC, empresa con sede en Savage, Maryland, inició el retiro luego de que pruebas internas de rutina arrojaran un resultado presuntamente positivo para Listeria monocytogenes. La compañía retiró el producto de manera preventiva mientras continúa la investigación en coordinación con la FDA. Hasta el momento, no se han confirmado enfermedades relacionadas con su consumo.
Kettle Cuisine retira el kit de sopa de tomate Marketside vendido exclusivamente en Walmart.
¿Por qué Walmart retiró el kit de sopa de tomate Marketside?
La FDA advirtió que el producto podría estar contaminado con Listeria monocytogenes, una bacteria capaz de causar infecciones graves, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños, personas con defensas bajas y mujeres embarazadas. El retiro incluye 3,240 paquetes del Marketside Tomato Bisque Soup Kit de 14 onzas (397 gramos). Estos son los datos que los consumidores deben verificar:
- Marca: Marketside
- Producto: Tomato Bisque Soup Kit
- Presentación: 14 oz (397 g)
- UPC: 194346474004
- Fecha de caducidad: 22 de agosto de 2026
- Distribución: del 30 de junio al 7 de julio de 2026
- Venta: exclusivamente en tiendas Walmart seleccionadas.
La fecha de caducidad cobra especial relevancia, ya que el producto tiene como fecha límite el 22 de agosto de 2026. Por ello, algunos consumidores aún podrían tener el kit en su refrigerador tras haberlo comprado semanas atrás. La FDA recomienda no consumir, vender ni distribuir el producto retirado y advierte que su seguridad no puede determinarse por el olor o la apariencia. Los consumidores deben desecharlo o devolverlo al establecimiento donde lo compraron para solicitar un reembolso.
¿En qué estados de Estados Unidos se vendió el producto retirado?
Los productos retirados del mercado fueron distribuidos en tiendas Walmart seleccionadas de 29 estados de Estados Unidos:
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Georgia
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Luisiana
- Maryland
- Mississippi
- Misuri
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Carolina del Norte
- Ohio
- Oklahoma
- Oregón
- Pensilvania
- Texas
- Vermont
- Virginia
- Virginia Occidental
- Wisconsin
¿Qué hacer si tienes el kit de sopa de tomate Marketside?
Si tienes en casa un kit de sopa de tomate Marketside que coincide con el UPC 194346474004 y la fecha de caducidad del 22 de agosto de 2026, no lo consumas. La recomendación es devolverlo a Walmart o desecharlo y lavarse las manos después de manipularlo. También se recomienda limpiar y desinfectar el refrigerador, los recipientes, utensilios, superficies y cualquier otro lugar que haya estado en contacto con el producto.
La listeriosis puede causar síntomas como fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea. En los casos más graves, puede provocar dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio o convulsiones. Las mujeres embarazadas deben prestar especial atención, ya que una infección puede ocasionar complicaciones graves durante el embarazo.
Si alguien consumió el producto retirado y presenta síntomas asociados con la listeriosis, debe buscar atención médica. Las mujeres embarazadas que desarrollen fiebre u otras molestias tras una posible exposición deben comunicarse con un médico lo antes posible.
Para resolver dudas sobre el retiro, Kettle Cuisine habilitó el número 617-409-1104, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este.
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