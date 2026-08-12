Un reciente altercado, el cual fue registrado en un video, ocurrió entre una mujer que lanzó insultos y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación de control migratorio en el norte de Virginia, Estados Unidos. La situación se tornó más tensa cuando uno de los agentes sacó su arma, generando preocupación entre los testigos del incidente. ¿Qué se sabe al respecto?

Agente de ICE apuntó con un arma a mujer tras incidente en esta zona, ¿qué expuso ella?

Carolina Molina, una ciudadana estadounidense de 24 años, afirmó que estaba ejerciendo sus derechos bajo la Primera Enmienda al gritarles a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un arresto en Falls Church, Virginia. La joven desmintió las acusaciones de haber intentado atropellar a los oficiales con su auto y aseguró contar con grabaciones de su cámara de tablero que demostrarían que los agentes habían mentido sobre los hechos.

Agente de ICE apuntó con un arma a mujer tras incidente en esta zona, ¿qué expuso ella? / CNN.

Pese a ello, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) salió al frente para calificarla como 'una agitadora anti-ICE', esto luego del incidente en el que supuestamente intentó embestir a agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con su vehículo. Según el comunicado y lo difundido en CNN, Molina condujo en círculos alrededor de nuestros agentes con la intención de ayudar a inmigrantes indocumentados a escapar.

En tanto, la mujer, quien se identificó como consejera titulada, por su parte, relató a WUSA, afiliada del medio en mención, que se dirigía a una reunión con abogados de inmigración en Bailey’s Crossroads cuando observó a los agentes esposar a dos hombres latinos y llevarlos hacia un vehículo sin distintivos. Este episodio no fue capturado por cámaras de seguridad.

A través de una rueda de prensa, Molina expresó su indignación, afirmando que gritó a los agentes: “Están todos locos”. Durante su trayecto hacia la oficina del abogado, notó la presencia de más agentes y, en un video grabado por su cámara, se le pudo escuchar insultando a los oficiales.

¿Qué respondió DHS al respecto?

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a CNN sobre una “operación enfocada en inmigrantes ilegales con antecedentes penales”, que abarca delitos como atropellos con fuga y tráfico de drogas, así como aquellos con órdenes de expulsión definitivas.

La agencia también mencionó que una mujer estaba intentando “ayudar a inmigrantes ilegales a escapar”, lo que podría llevarla a enfrentar un proceso penal por sus acciones. El portavoz del DHS destacó un alarmante aumento en la violencia contra sus agentes, con un aumento del 1.300% en agresiones, del 3.300% en ataques con vehículos y del 8.000% en amenazas de muerte. En respuesta a estas situaciones de riesgo, los agentes han recurrido a su formación para garantizar su seguridad y la de todos.