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INDIGNACIÓN por agresión frente a un Walmart de Lancaster: acusan a un hombre de ARROJAR A UN NIÑO al suelo en las afueras del local
La Policía de Ephrata investiga a un hombre que habría sacado a un niño dormido de un carrito y lo habría arrojado al suelo frente a un Walmart de Lancaster.
La indignación crece en Lancaster, Estados Unidos, luego de que un hombre fuera acusado de arrojar al suelo a un niño que se encontraba dormido en un carrito de compras frente a una tienda Walmart. El hecho ocurrió en un establecimiento de la cadena ubicado en East Main Street y ya derivó en cargos penales contra el sospechoso, según informó WPMT FOX43.
La Policía de Ephrata presentó cargos contra Justin Wagner, de 41 años.
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Hombre es acusado de arrojar a un niño frente a un Walmart de Lancaster
De acuerdo con los documentos judiciales citados por WPMT FOX43, Justin Martin Wagner, de 41 años, enfrenta cargos por agresión con agravantes, agresión simple, poner en peligro el bienestar de un menor y alteración del orden público.
La policía de Ephrata acudió al Walmart de Lancaster durante la noche del martes, luego de recibir un reporte sobre una presunta agresión. Testigos señalaron que Wagner habría protagonizado disturbios en la tienda horas antes del incidente. Posteriormente, según el reporte policial, el hombre habría sacado a un niño que estaba dormido dentro de un carrito de compras. Luego, presuntamente, lo habría levantado y arrojado contra el pavimento del estacionamiento ubicado frente al establecimiento.
El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y volvió a poner bajo la lupa la seguridad en los establecimientos de Walmart en Estados Unidos.
¿Qué pasó con el acusado tras el incidente en Walmart?
Tras su detención, Wagner fue trasladado a la prisión del condado de Lancaster. Las autoridades establecieron una fianza de 100.000 dólares, que, según los documentos citados, fue pagada.
La investigación continúa mientras el acusado enfrenta las consecuencias legales derivadas del presunto ataque. El caso, ocurrido frente a una tienda de Walmart en Estados Unidos, permanece bajo investigación de las autoridades locales.
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