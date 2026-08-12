0

Álex Valera afina la puntería y busca volver al gol en Universitario ante FC Cajamarca

El delantero crema lleva dos fechas sin marcar y trabaja para romper su sequía ante FC Cajamarca y volver a ser decisivo en Universitario.

Redacción Líbero
Álex Valera afina su definición durante los entrenamientos de Universitario.
Álex Valera afina su definición durante los entrenamientos de Universitario. | universitario, alex valera, alex valera universitario, universitario alex valera | Foto: Universitario
COMPARTIR

Álex Valera quiere volver a celebrar un gol este domingo ante FC Cajamarca y dejar atrás una racha de dos fechas sin marcar. El delantero de Universitario tendrá una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión en el Torneo Clausura.

Jorge Abdiel Gutiérrez llegó a Lima para sumarse a Universitario.

PUEDES VER: Jorge Abdiel Gutiérrez ya está en Lima para jugar por Universitario: "Feliz de estar acá"

El atacante suma dos goles en el Clausura y 12 en toda la temporada, números que lo mantienen como uno de los jugadores más determinantes del equipo crema. Su aporte ofensivo continúa siendo clave para los objetivos de la 'U'.

En los últimos entrenamientos, Valera se ha mostrado fino de cara al arco y con una idea clara: disparar cada vez que tenga la oportunidad. El delantero busca recuperar confianza y volver a encontrarse con las redes.

El atacante sabe que ante FC Cajamarca tendrá una buena ocasión para cortar su sequía goleadora. Por ello, trabaja con intensidad y concentración, afinando su definición para estar preparado cuando llegue la oportunidad.

Valera quiere responder este domingo y demostrar que sigue siendo una pieza fundamental para Universitario. Su objetivo será volver al gol y ayudar a la 'U' a mantenerse firme en la pelea por el Torneo Clausura.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Paren todo! Alianza Lima sorprende con tremendo 'refuerzo' para la Liga 1: "Intensidad"

  2. Universitario contrató a dos refuerzos extranjeros para salir campeón de la Liga 1 2026

  3. Sporting Cristal anunció la salida de destacado futbolista en pleno Torneo Clausura: "Éxitos"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano