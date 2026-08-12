Álex Valera afina la puntería y busca volver al gol en Universitario ante FC Cajamarca

Álex Valera quiere volver a celebrar un gol este domingo ante FC Cajamarca y dejar atrás una racha de dos fechas sin marcar. El delantero de Universitario tendrá una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión en el Torneo Clausura.

El atacante suma dos goles en el Clausura y 12 en toda la temporada, números que lo mantienen como uno de los jugadores más determinantes del equipo crema. Su aporte ofensivo continúa siendo clave para los objetivos de la 'U'.

En los últimos entrenamientos, Valera se ha mostrado fino de cara al arco y con una idea clara: disparar cada vez que tenga la oportunidad. El delantero busca recuperar confianza y volver a encontrarse con las redes.

El atacante sabe que ante FC Cajamarca tendrá una buena ocasión para cortar su sequía goleadora. Por ello, trabaja con intensidad y concentración, afinando su definición para estar preparado cuando llegue la oportunidad.

Valera quiere responder este domingo y demostrar que sigue siendo una pieza fundamental para Universitario. Su objetivo será volver al gol y ayudar a la 'U' a mantenerse firme en la pelea por el Torneo Clausura.