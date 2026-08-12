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¿MALAS NOTICIAS para Trump? Anuncian que Karoline Leavitt, secretaria de Prensa del presidente de EE. UU., ABANDONA el cargo
Karoline Leavitt, quien se desempeñaba como secretaria de Prensa de Trump, dejará su puesto. La noticia fue confirmada por el mandatario a través de las redes.
¡Inesperado giro! Recientemente, se confirmó que Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, abandonará su puesto a finales de este mes de agosto. Esta decisión se dio para que pueda asumir el rol de asesora externa del presidente Donald Trump. La información fue expuesta por el propio mandatario. ¿Qué más se sabe al respecto?
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¿Malas noticias para Trump? Karoline Leavitt, su secretaria de Prensa, abandona el cargo
"Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia", fue el reciente mensaje que compartió el republicano y líder de EE. UU., Trump, en su red Truth Social.
Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de Trump, abandona el cargo. ¿Por qué?
El presidente del país americano precisó que la secretaria de prensa, Leavitt, dejará su cargo y se convertirá en una de sus principales asesoras externas y una figura influyente dentro del Partido Republicano. Asimismo, en su mensaje lleno de elogios, resaltó su labor, calificándola como “una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo”.
Por su parte, Leavitt compartió un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, donde expresó su gratitud hacia Trump por las “oportunidades extraordinarias” que le brindó durante su tiempo en el cargo. La funcionaria subrayó que el presidente le había solicitado continuar como asesora principal desde el exterior, reafirmando su compromiso con el movimiento MAGA y el Partido Republicano.
¿Qué más se sabe sobre la secretaria de prensa de Trump y el motivo de su retiro del cargo?
Leavitt es reconocida como la secretaria de prensa más joven en la historia de Estados Unidos. Se conoce que parte de su decisión de dejar el puesto se debe a su reciente maternidad y a la complejidad y la exposición mediática del cargo, lo cual le dificultaba ser la madre que sus dos hijos pequeños merecen.
“Desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen”, expresó.
Bajo este contexto, Leavitt expresó en su mensaje desde la sala de prensa de la Casa Blanca su orgullo por los logros históricos alcanzados por la Administración. No obstante, ahora surge la incertidumbre sobre quién asumirá el rol de portavoz ante los medios, en un contexto complicado marcado por la baja popularidad del presidente en las encuestas, la proximidad de las elecciones de medio mandato en noviembre y la situación de conflicto en Irán.
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