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Alianza Lima: ¿Paolo Guerrero jugará de titular ante UTC este fin de semana?

Paolo Guerrero, que no atraviesa su mejor momento, criticó con todo a sus detractores desde su cuenta de Instagram.

Manuel Menéndez
Paolo Guerrero ahora juega en otro puesto con Alianza Lima
Paolo Guerrero ahora juega en otro puesto con Alianza Lima | La República | Archivo
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Paolo Guerrero cuenta con el respaldo total de Pablo Guede y el plantel de Alianza Lima, pese a las críticas que recibió tras su discreta actuación en el empate ante Sport Boys. El delantero no atraviesa su mejor momento, pero mantiene la confianza del comando técnico y se perfila como titular este fin de semana frente a UTC.

Alianza Lima vs Universitario ya tiene fecha y hora confirmada.

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El 'Depredador' fue cuestionado por hinchas y medios de comunicación debido a su poca influencia en ofensiva y la falta de contundencia mostrada en el último encuentro. Sin embargo, dentro del vestuario consideran que el atacante puede recuperar su mejor versión y volver a ser determinante.

Guede viene probando distintas alternativas en ataque durante los entrenamientos, aunque Guerrero se mantiene como la principal opción para arrancar ante el cuadro cajamarquino.

En Matute, el delantero buscará reencontrarse con el gol, recuperar confianza y demostrar que todavía puede ser una pieza importante en la lucha de Alianza Lima por el título del Clausura.

Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

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