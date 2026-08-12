Carlos Zambrano dio fuerte comentario sobre el rendimiento de Fabio Gruber en Perú: "Es uno..."

La selección peruana dirigida por Mano Menezes continúa con su preparación de cara a la clasificación para el próximo Mundial de 2030, y dentro de este proceso una de las figuras más destacadas de esta nueva generación es el defensor Fabio Gruber, procedente del fútbol alemán. En ese contexto, Carlos Zambrano, quien integró durante mucho tiempo la ‘Bicolor’, fue consultado por el desempeño de este futbolista y no dudó en lanzar un fuerte comentario.

Carlos Zambrano lanzó fuerte comentario sobre el rendimiento de Fabio Gruber en la selección peruana

Zambrano fue entrevistado por el programa 'Nada que no sepa' y fue consultado de forma directa sobre cómo vio a Gruber en los partidos que jugó con la selección y en los cuales fue duramente criticado por su rendimiento.

Para el 'Kaiser', el actual jugador de F.S.V. Mainz 05 de la Bundesliga ha tenido una buena actuación con la camiseta de Perú en los amistosos que sostuvo a cargo de Mano Menezes debido a su buena marca, buenos pases y salida rápida.

Fabio Gruber jugando con la selección peruana

Asimismo, Carlos Zambrano mencionó que Fabio Gruber es uno de los pocos futbolistas peruanos que juegan en ligas de alto rendimiento como la alemana, por lo que la selección peruana debe aprovecharlo y seguir integrándolo más en la zaga defensiva.

"Ha tenido muy pocos partidos en la selección para demostrar. Lo poco que lo he visto me gustó, sabe filtrar muy bien, fija bien la marca y pocos tienen eso. El fútbol en Alemania, Italia, Francia y España son las mejores ligas hoy en día y tenemos pocos jugadores. Y él es uno de ellos y hay que aprovecharlo”, afirmó.

¿Cómo le va a Fabio Gruber en la selección peruana?

Fabio Gruber debutó oficialmente con la selección peruana el 17 de noviembre de 2025 bajo la dirección de Manuel Barreto y, desde entonces, ha participado en cinco amistosos internacionales en los que no ha conseguido anotar goles ni repartir asistencias.