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Alexander Callens publicó sentido mensaje tras dejar de jugar en Grecia por un ataque cardiaco: "Me voy"
¿Se retira del fútbol? Alexander Callens sorprendió con un sentido mensaje en sus redes sociales tras no jugar durante casi dos años por su problema cardíaco.
Alexander Callens le acaba de poner fin a su carrera en Grecia. Luego de estar alejado de las canchas durante casi dos años por un problema cardíaco, el defensor de la selección peruana se despidió del AEK Tenas con un emotivo mensaje.
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Como se recuerda, el futbolista de 34 años jugó su último partido el 24 de noviembre de 2024, cuando enfrentó al Olympiacos por la Superliga de Grecia. A inicios del 2025, Callens sufrió un proceso viral y los médicos del club detectaron una ligera alteración en el funcionamiento de su corazón, por lo que desde entonces no ha vuelto a jugar profesionalmente y actualmente se encuentra recuperándose para poder regresar a la actividad física.
Tras esto, el defensor de la selección peruana envió un emotivo mensaje de despedida tras finalizar su contrato con el AEK Tenas de Grecia.
"Quiero agradecer de corazón al club AEK por todo este tiempo. Al presidente Mario Iliopoulos, al GD Javier Ribalta, al entrenador Marko Nikolic y en especial a Matias Almeyda porque confió en mí sin pensarlo desde el día uno, gracias a todos los trabajadores del club y gracias a la afición por su apoyo incondicional" , empieza el mensaje de Callens.
Luego, agradeció a todos los que lo apoyaron mientras sufría este problema cardíaco: "Gracias a todos mis compañeros por cada entrenamiento, cada partido, cada momento vivido y cada mensaje de aliento para sobrellevar y superar mi situación. Gracias a todas las personas que hicieron que estos tres años fueran tan especiales y que me ayudaron a crecer no solo como deportista sino como persona".
Finalmente, señaló que se va bastante orgulloso porque se entregó al máximo cuando le tocó defender la camiseta: "Me voy orgulloso de haber defendido esta camiseta y de haber podido compartir tantos momentos. Me llevo recuerdos, aprendizajes, amistades y, por encima de todo, la satisfacción de haberlo dado todo hasta el final, dentro y fuera del campo. Siempre llevaré conmigo una parte de este club y de Grecia".
Sentida publicación de Alexander Callens.
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