Boca Juniors vs Deportivo Recoleta EN VIVO: horario, pronóstico y dónde ver la Copa Sudamericana

Boca Juniors vs Deportivo Recoleta se enfrentarán este martes 11 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro xeneize busca imponerse en condición de local y encaminar su clasificación a la siguiente ronda. El encuentro se jugará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de la ciudad de Buenos Aires. El duelo dará inicio desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina) y contará con la transmisión EN VIVO de DirecTV Sports y ESPN.

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¿A qué hora juega Boca Juniors vs Deportivo Recoleta?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del Boca Juniors vs Deportivo Recoleta en los diversos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (del miércoles)

¿Dónde ver Boca Juniors vs Deportivo Recoleta EN VIVO?

El partido de Boca Juniors vs Deportivo Recoleta contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de DirecTV Sports y ESPN en los diversos países de Sudamérica. Del mismo modo, también podrá visualizarse por la app de Disney Plus.

Previa del Boca Juniors vs Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana

Boca Juniors afronta los octavos de final de la Copa Sudamericana con la obligación de sacar ventaja como local, aunque volverá a jugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por las obras en La Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega tras empatar ante Vélez y buscará recuperar contundencia en ataque.

Boca Juniors suma tres partidos sin derrotas en la temporada

El Xeneize tendrá como principal novedad los regresos de Carlos Palacios y Tomás Belmonte, mientras que Enner Valencia todavía deberá esperar para debutar. Miguel Merentiel será la principal referencia ofensiva ante las bajas de Milton Giménez y William Alarcón.

Recoleta atraviesa un buen momento y llega a Buenos Aires tras vencer a Rubio Ñú por el torneo paraguayo, además de haber firmado una histórica fase de grupos en la Sudamericana. El conjunto paraguayo avanzó directamente a octavos y buscará dar otro golpe ante Boca para continuar haciendo historia.

Boca Juniors vs Deportivo Recoleta: canal de transmisión

Argentina y Uruguay: DirecTV Sports.

Perú y Bolivia: Disney Plus.

Brasil: Paramount Plus.

Chile: ESPN y Disney Plus.

Ecuador y Colombia: DirecTV Sports.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fubotv, beIN Sports Connect.

Boca Juniors vs Deportivo Recoleta: pronóstico y apuestas

Boca Juniors es considerado como gran favorito para quedarse con la victoria ante Deportivo Recoleta por el partido de ida. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta para que realices tu mejor jugada.

Casa de apuestas Boca Juniors Empate Deportivo Recoleta Betsson 1.24 4.80 14.50 Betano 1.25 6.30 15.00 Bet365 1.22 6.50 12.00 1xBet 1.24 6.57 15.50 Caliente 1.25 6.20 12.50 Stake 1.25 5.70 13.75

Boca Juniors vs Deportivo Recoleta: alineaciones probables

Posible alineación de Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Posible alineación de Deportivo Recoleta: Oscar Toledo; Luis Mendoza, Lucas Monzón, Marcos Pereira, Blas Medina; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, José Espínola, Juan Falcón; Paul Charpentier y Kevin Parzajuk.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs Deportivo Recoleta?

El partido de Boca Juniors vs Deportivo Recoleta se jugará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de la ciudad de Buenos Aires, ya que La Bombonera aún está en fase de remodelación. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar hasta 49 mil espectadores.