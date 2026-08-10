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Canal confirmado para ver partido de PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa

PSG y Aston Villa se enfrentarán en un emocionante partido por el título de la Supercopa de Europa. Conoce dónde seguir la transmisión del encuentro.

Angel Curo
Canal confirmado para ver partido de PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa
Canal confirmado para ver partido de PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa | Composición: Líbero
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Cada vez falta menos para vivir un emocionante enfrentamiento entre PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa. Ambos elencos llegan enfocados en conseguir el primer título de su temporada y darle una alegría a sus hinchas. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para ver este cotejo.

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Canal confirmado para ver partido de PSG vs Aston Villa

El enfrentamiento entre PSG vs Aston Villa por el título de la Supercopa de Europa contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal internacional de ESPN. De esta forma, este compromiso también podrá sintonizarse vía ONLINE por la aplicación de streaming de Disney Plus.

¿Qué canal transmite PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa?

  • Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia: ESPN y Disney Plus.
  • Argentina: ESPN, Fox Sports y Disney Plus.
  • Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV Plus, Max Brazil, Sky Plus y Vivo Play.
  • Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.
  • México: TNT Sports y Max México.
  • Panamá: Disney Plus.
  • España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.
  • Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount Plus, fuboTV, TUDN USA, Univision y ViX.

¿Cómo llegan PSG y Aston Villa a la Supercopa de Europa?

PSG llega a este compromiso como favorito para quedarse con el título. Los parisinos llegaron a esta instancia tras haberse coronado como bicampeón de la Champions League y apunta a repetir la hazaña en esta competición bajo el mando de Luis Enrique. Además, tendrán en su esquema a figuras como Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé, Vitinha, entre otros.

PSG vs Aston Villa, Supercopa de Europa

PSG y Aston Villa se disputarán el título de la Supercopa de Europa

Por su parte, Aston Villa tiene el foco puesto en dar el gran golpe. Los dirigidos por Unai Emery se caracterizan por tener un esquema sólido y han mostrado ser un equipo de temer en cada una de sus competiciones. Para este encuentro contarán con su flamante fichaje: Johan Manzambi, una de las figuras del Mundial 2026.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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