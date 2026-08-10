¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Deportivo Recoleta y dónde ver partido por Copa Sudamericana?

Boca Juniors y Deportivo Recoleta se miden este martes 11 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El primer duelo de esta llave entre los ‘xeneizes’ y el conjunto paraguayo se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Revisa el horario y los canales de transmisión confirmados para seguir este esperado encuentro.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana 2026?

El partido entre Boca Junior vs Deportivo Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 está programado para las 7:00 p.m. (horario de Argentina). A continuación, te detallamos los horarios en Perú y el resto de países en Sudamérica.

Perú, Colombia y Ecuador : 5.00 p. m.

: 5.00 p. m. Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.

México (Ciudad de México): 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York): 6.00 p. m.

Estados Unidos (Chicago, Dallas): 5.00 p. m.

Estados Unidos (Denver): 4.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p. m.

¿Dónde ver el Boca Juniors vs Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana?

En Argentina, Perú y la mayoría de países del sur, la transmisión del partido en televisión estará disponible en exclusiva mediante la señal de DSports y de manera online a través de la plataforma de streaming DGO. En el caso de Chile, el duelo podrá ser visualizado por TV a través de ESPN y vía streaming mediante Disney+.

Llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena llegan a este encuentro luego de eliminar a O’Higgins en la fase de playoffs. Asimismo, el último fin de semana igualaron 1-1 con Vélez Sarsfield por la cuarta fecha del Clausura argentino.

Por su parte, Deportivo Recoleta llega a esta instancia del certamen tras una destacada actuación en la fase inicial. La escuadra que dirige Jorge Omar González Frutos se metió de forma directa entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana por quedar en el primer lugar de su zona en la fase de grupos.

Boca Juniors vs Deportivo Recoleta: posibles alineaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel.

Deportivo Recoleta: Oscar Toledo; Luis Mendoza, Lucas Monzón, Marcos Pereira, Blas Medina; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, José Espínola, Juan Falcón; Paul Charpentier y Kevin Parzajuk.