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Campeón de la Sudamericana fue acercado a Universitario para el Torneo Clausura: "Evaluando..."

Se conocieron nuevos detalles sobre el interés de Universitario en incorporar a un lateral izquierdo para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Campeón de la Sudamericana fue acercado a Universitario para el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero
Campeón de la Sudamericana fue acercado a Universitario para el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero
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Universitario se encuentra en la búsqueda de un lateral izquierdo para el Torneo Clausura. Sin embargo, todo pareciera estar en contra del elenco crema, pues a solo semanas de que cierre el mercado de pases, las opciones que han tenido sobre la mesa se han ido complicando, incluso hasta cayendo y no llegando a nada. Bajo este contexto, esquema de Héctor Cúper requiere de si o si reforzar ese sector de la cancha.

De acuerdo a la información proporcionada por el periodista Mauricio Loret de Mola, durante la transmisión del programa 'Mano a mano', a la 'U' se le acercó otro defensor para que sea el reemplazo de José Carabalí, manifestando que hace poco hubo conversaciones en las que Universitario iba a evaluar este posible fichaje.

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El jugador en cuestión se trata de Gastón Silva, futbolista que actualmente defiende los colores de CA Progreso, de la liga uruguaya y ha tenido pasado en la liga argentina.

"Gastón Silva, defensa uruguayo de 32 años, fue ofrecido a Universitario como reemplazo de Carabalí. Hace poco hubo una conversación entre el entorno del futbolista y la dirigencia crema, que quedó en evaluar la posibilidad de incorporar al zaguero", fue la información del periodista.

Gastón Silva fue acercado a Universitario

Gastón Silva fue acercado a Universitario

Palmarés de Gastón Silva

  • 1 Copa de Uruguay
  • 1 Copa Sudamericana
  • 1 Copa Suruga Bank

Trayectoria de Gastón Silva

  • Defensor SC U19
  • Defensor SC
  • Torino
  • Granada CF
  • Independiente
  • SD Huesca
  • FC Cartagena
  • Club Puebla
  • Peñarol
  • CA Progreso

¿Cuándo cierra el libro de pases en Perú?

El mercado de fichajes del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en Perú permanecerá abierto hasta el 11 de agosto de 2026.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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