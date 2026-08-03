Campeón de la Sudamericana fue acercado a Universitario para el Torneo Clausura: "Evaluando..."

Universitario se encuentra en la búsqueda de un lateral izquierdo para el Torneo Clausura. Sin embargo, todo pareciera estar en contra del elenco crema, pues a solo semanas de que cierre el mercado de pases, las opciones que han tenido sobre la mesa se han ido complicando, incluso hasta cayendo y no llegando a nada. Bajo este contexto, esquema de Héctor Cúper requiere de si o si reforzar ese sector de la cancha.

De acuerdo a la información proporcionada por el periodista Mauricio Loret de Mola, durante la transmisión del programa 'Mano a mano', a la 'U' se le acercó otro defensor para que sea el reemplazo de José Carabalí, manifestando que hace poco hubo conversaciones en las que Universitario iba a evaluar este posible fichaje.

El jugador en cuestión se trata de Gastón Silva, futbolista que actualmente defiende los colores de CA Progreso, de la liga uruguaya y ha tenido pasado en la liga argentina.

"Gastón Silva, defensa uruguayo de 32 años, fue ofrecido a Universitario como reemplazo de Carabalí. Hace poco hubo una conversación entre el entorno del futbolista y la dirigencia crema, que quedó en evaluar la posibilidad de incorporar al zaguero", fue la información del periodista.

Gastón Silva fue acercado a Universitario

Palmarés de Gastón Silva

1 Copa de Uruguay

1 Copa Sudamericana

1 Copa Suruga Bank

Trayectoria de Gastón Silva

Defensor SC U19

Defensor SC

Torino

Granada CF

Independiente

SD Huesca

FC Cartagena

Club Puebla

Peñarol

CA Progreso

¿Cuándo cierra el libro de pases en Perú?

El mercado de fichajes del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en Perú permanecerá abierto hasta el 11 de agosto de 2026.