Federico Girotti reveló que tuvo fuertes altercados con Pablo Guede en Alianza Lima: "No le hacía caso"

Tras disputarse las tres primeras jornadas del Torneo Clausura, Alianza Lima es uno de los líderes tras sumar siete puntos de nueve posibles y uno de los que se ha ganado el titularato es Federico Girotti, quien en el Apertura no tuvo mucha continuidad. Una de las razones para los pocos minutos fueron varias diferencias que tuvo con Pablo Guede.

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Durante una entrevista con el programa 'Al Volante', conducido por la periodista Darinka Zumaeta, el 'Tanque' confesó que tuvo varios altercados con el entrenador y el momento de mayor tensión fue cuando no fue considerado para el duelo ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

Video: Al Volante.

"Sí, (hubo) algunas discusiones con Pablo. Habíamos arrancado bien el año, después por ciertas cosas, discusiones, peleas, quedé muy relegado. El pico máximo de tensión fue el clásico con la 'U' que no me convocó, ahí también habíamos discutido en la semana", dijo el argentino, quien siguió dando detalles.

"Yo había venido con otra expectativa, de arrancar a jugar apenas llegada, que yo iba a ser el titular, pero no fue lo que me encontré. Por ahí no encajaba bien en la forma que pedía Pablo, en algunas cosas no le hacía caso. Creía que estaba para otra cosa, pero fue una realidad totalmente distinta. Hoy la relación con Pablo es buenísima, tuvimos una charla y la relación cambió completamente", agregó el ariete de 27 años.

Finalmente, Girotti reveló que sí pensó dejar Alianza Lima al no gozar de la continuidad que esperaba, pero finalmente tras hablar con Franco Navarro y Franco Navarro Jr., además de conversar con Guede para limar asperezas, decidió permanecer en el elenco victoriano.

"Se me pasó por la cabeza (dejar el club). Lo hablé con los Navarros, pero ellos me tranquilizaron. Me llevo excelente con ellos, siempre les hablo y me bajaron un poco. También ahí se pudo dar la charla con Pablo y decir 'arranquemos de cero la relación'. Él sabe que tuvo sus cosas, yo sé que hice mis cosas. Fue arrancar una relación completamente de cero y ahora está todo muy bien. Estoy muy contento y muy tranquilo, ahora esperemos que dure para el Clausura", culminó.

Federico Girotti con camiseta de Alianza Lima

Federico Girotti y sus números en Alianza Lima

En 15 partidos disputados con Alianza Lima durante este 2026, Federico Girotti suma dos goles y no registra asistencias. Sus únicas dos conquistas se las marcó a CD Moquegua en Matute y frente a FC Cajamarca como visitante.