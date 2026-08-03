¿Se va de Alianza Lima? Pablo Guede habló sobre la posibilidad de dirigir a una selección: "Está..."

La campaña que viene realizando Pablo Guede con Alianza Lima viene dejando una grata impresión entre los hinchas blanquiazules. Tras ganar el Torneo Apertura, el equipo marcha en el primer lugar del Torneo Clausura y es un firme candidato a llevarse el título nacional sin disputar una final. Esta situación hace que el nombre de Guede sea vinculado a otros proyectos importantes fuera de Matute. Ante ello, el estratega salió al frente para aclarar cuáles son sus planes a corto y mediano plazo.

¿Qué opina Pablo Guede sobre dirigir a una selección?

En entrevista para el programa 'Al L1mite', el entrenador argentino fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a una selección nacional, tras adquirir una vasta experiencia a nivel de clubes. Ante ello, Guede confesó que aún contempla dicho escenario, pues está acostumbrado a la convivencia diaria con los jugadores, algo que en una selección no podría hacer.

"¿Ya me querés retirar? (risas) después de la selección y el retiro. Está un poco lejos todavía (la opción de dirigir a una selección), necesito un poquito más el día a día (con los jugadores), necesito el día a día", respondió Guede, quien además reveló que aún no existen conversaciones para renovar su contrato con los íntimos: "Ninguna posibilidad de hablar ahora mismo", añadió.

¿Vendrá un nuevo arquero a Alianza Lima?

Al ser consultado sobre la posibilidad de fichar a un nuevo arquero tras la salida de Guillermo Viscarra, Pablo Guede fue tajante al afirmar que existe dicha posibilidad. Sin embargo, no es un tema prioritario ni para él ni para la directiva.

"Hablamos con los Francos (Navarro y Mandayo) el tema de traer un arquero y sí se puede, pero si no yo estoy súper tranquilo." Estoy súper tranquilo porque está Ale (Duarte) y Ángel (de la Cruz), aunque no tenga experiencia, si le toca, lo va a hacer de muy buena manera. Ángel lo aprieta a Ale y de eso es lo que se trata (competencia sana en el arco)", añadió.

Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura

Cabe precisar que Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 4 del Torneo Clausura. Íntimos y Rosados medirán fuerzas el próximo sábado 8 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.