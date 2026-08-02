Pablo Guede y su fuerte postura sobre reencontrarse con Carlos Zambrano y Miguel Trauco: "Problema..."

Alianza Lima se prepara para el partido ante Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1. La fecha 4 promete ser candente, pues también marcará el reencuentro con Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes actualmente defienden los colores del elenco rosado. En ese sentido, Pablo Guede, en una reciente entrevista con L1 Max, tuvo una clara postura al respecto.

Para el argentino, volver a verlos tras lo que significó su salida del cuadro íntimo no representa ningún problema. Además, señaló que les tiene mucho cariño y manifestó que, por ejemplo, con Trauco suele cruzarse y saludarlo.

Pablo Guede habló sobre su reencuentro con Zambrano y Trauco.

"Los quiero mucho a los dos, los quiero mucho. Hablo con ellos. A Miguel me lo cruzo en Larcomar y le doy un abrazo, un beso. Con Carlos también. No tengo problema", declaró el técnico de Alianza Lima.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys por el Torneo Clausura?

Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán este sábado 8 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para las 8:00 p.m. (hora peruana) y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

¿Dónde ver Alianza Lima contra Sport Boys por el Torneo Clausura?

La transmisión del partido entre Sport Boys y Alianza Lima estará a cargo de L1 MAX, señal disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y WIN.