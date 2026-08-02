Alianza Lima está afrontando el Torneo Clausura con una dura baja: Guillermo Viscarra, el portero boliviano que fue figura en el 2025 y quedó relegado en esta temporada, decidió salir del cuadro blanquiazul en búsqueda de minutos y los íntimos afrontarán la segunda parte de la Liga 1 con Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

En diálogo con el programa 'Al límite' de L1 Max, el entrenador de Alianza Lima fue consultado sobre si existe la chance de que puedan reforzarse con un arquero más, pues empezaron a sonar los nombres de Pedro Gallese y Carlos Cáceda. Para el argentino, está tranquilo tanto como si llegan o no.

"Te digo la verdad, en ese sentido con el tema de los fichajes, hablamos con los Francos para traer un arquero si se puede. Si no, estoy super tranquilo, porque Ale (Duarte) y Ángel (De la Cruz), aunque no tenga experiencia, lo va a hacer de buena manera cuando le toque y lo aprieta a Ale", declaró el estratega blanquiazul.

Pablo Guede habló sobre la chance de reforzar a Alianza Lima.

Tras esto, le preguntaron a Pablo Guede si es que podrá llegar un nuevo jugador y señaló que no está pensando en eso y que no le preocupa: "No estoy metido en eso. No me preocupa. Hablé con los Franco a mitad del Clausura si podíamos traer dos cosas que necesitabamos".

Luego, añadió que él prefiere traer futbolistas que pueden jugar en cualquier lado: "Prefiero traer jugadores que puedan jugar en varias posiciones".

¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Tras conseguir el título del Torneo Apertura, Alianza Lima ha empezado con el pie derecho en el Clausura. De los tres partidos que han jugado, los blanquiazules han conseguido dos victorias y un empate. Son líderes con siete unidades, anotaron siete goles y recibieron cuatro tantos.