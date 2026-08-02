0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Clausura y acumulado

Pablo Guede y su sincera confesión sobre la llegada de un nuevo arquero a Alianza Lima: "Te digo la verdad..."

Tras la salida de Guillermo Viscarra, el entrenador de Alianza Lima fue consultado sobre si traerán a un nuevo arquero o prefiere quedarse con Duarte y De la Cruz.

Gary Huaman
Pablo Guede habló sobre la oportunidad de reforzar a Alianza Lima.
Pablo Guede habló sobre la oportunidad de reforzar a Alianza Lima. | Foto: captura/L1 Max
COMPARTIR

Alianza Lima está afrontando el Torneo Clausura con una dura baja: Guillermo Viscarra, el portero boliviano que fue figura en el 2025 y quedó relegado en esta temporada, decidió salir del cuadro blanquiazul en búsqueda de minutos y los íntimos afrontarán la segunda parte de la Liga 1 con Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 3 de la Liga 1 2026: así van los equipos

En diálogo con el programa 'Al límite' de L1 Max, el entrenador de Alianza Lima fue consultado sobre si existe la chance de que puedan reforzarse con un arquero más, pues empezaron a sonar los nombres de Pedro Gallese y Carlos Cáceda. Para el argentino, está tranquilo tanto como si llegan o no.

"Te digo la verdad, en ese sentido con el tema de los fichajes, hablamos con los Francos para traer un arquero si se puede. Si no, estoy super tranquilo, porque Ale (Duarte) y Ángel (De la Cruz), aunque no tenga experiencia, lo va a hacer de buena manera cuando le toque y lo aprieta a Ale", declaró el estratega blanquiazul.

Pablo Guede habló sobre la chance de reforzar a Alianza Lima.

Pablo Guede habló sobre la chance de reforzar a Alianza Lima.

Tras esto, le preguntaron a Pablo Guede si es que podrá llegar un nuevo jugador y señaló que no está pensando en eso y que no le preocupa: "No estoy metido en eso. No me preocupa. Hablé con los Franco a mitad del Clausura si podíamos traer dos cosas que necesitabamos".

Luego, añadió que él prefiere traer futbolistas que pueden jugar en cualquier lado: "Prefiero traer jugadores que puedan jugar en varias posiciones".

¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Tras conseguir el título del Torneo Apertura, Alianza Lima ha empezado con el pie derecho en el Clausura. De los tres partidos que han jugado, los blanquiazules han conseguido dos victorias y un empate. Son líderes con siete unidades, anotaron siete goles y recibieron cuatro tantos.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO: resultados de la fecha 3

  2. Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 3 de la Liga 1 2026: así van los equipos

  3. Cienciano venció a Universitario y logró su primer triunfo en el Torneo Clausura 2026

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano