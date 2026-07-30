Aviso importante: empleadores en Massachusetts, especialmente en los sectores de salud, servicios humanos y atención de enfermería, han comenzado a despedir y a poner en licencia a numerosos trabajadores haitianos que cuentan con estatus de protección temporal (TPS). Esta situación ha generado preocupación entre las comunidades afectadas, ya que muchos dependen de estos empleos para su sustento y estabilidad. A continuación, más detalles.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: esta es la situación de muchos inmigrantes haitianos con TPS

En junio de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la administración Trump tenía la facultad de revocar la protección a más de 330.000 haitianos. El Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití finalizó oficialmente el 27 de julio, lo que dejó a al menos 19.000 personas en Massachusetts sin esta protección, según la organización FWD.US, que se enfoca en la justicia penal y las políticas migratorias.

EE. UU.: empleadores empezaron a despedir y poner licencia a muchos haitianos con TPS.

Como se recuerda, este estatus fue otorgado a los haitianos por primera vez tras el devastador terremoto de 2010, que generó condiciones consideradas demasiado peligrosas para el retorno. Desde entonces, el TPS ha sido renovado en múltiples ocasiones. La fiscalía general indicó que alrededor de 1.500 trabajadores en residencias de personas mayores de Massachusetts se verán afectados por esta decisión.

Según el Consejo de Proveedores, una asociación comercial de servicios humanos, uno de cada tres auxiliares de atención domiciliaria es extranjero, y muchos de ellos poseen el TPS. Bill Yelenak, presidente y director ejecutivo del Consejo, que representa a aproximadamente 220 agencias de servicios sociales en el estado, señaló la importancia de los inmigrantes en el funcionamiento del sector.

Este grupo proporciona apoyo a diversas poblaciones, incluyendo personas con discapacidades, problemas de salud mental, mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, así como a personas mayores y veteranos.

Los empleadores están despidiendo a haitianos en EE. UU.

El sector de la salud y los servicios sociales enfrenta nuevos retos, incluyendo salarios bajos y la necesidad de compasión y dedicación hacia las personas mayores. Esta carrera no resulta sencilla. Kevin Martone, presidente y director ejecutivo de Bay Cove Human Services, que brinda apoyo a 25.000 personas en el este de Massachusetts, destacó la importancia de las relaciones entre los trabajadores y los beneficiarios.

Martone expresó que la interrupción abrupta de estas relaciones terapéuticas tiene un impacto negativo considerable en quienes reciben atención. Desde un enfoque empresarial, cubrir las vacantes generadas por despidos será un proceso costoso y prolongado. Recientemente, se despidió a nueve empleados, incluidos auxiliares de enfermería y un especialista en medicación, algunos de los cuales habían estado en la organización durante más de una década, ofreciendo atención de alta calidad. Martone subrayó que estos eran individuos valiosos que habían hecho contribuciones significativas al bienestar de las personas con discapacidad en la comunidad.