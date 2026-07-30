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Rodrigo Ureña rotundo con Piero Quispe tras fichar por Universitario: "Siempre..."
Rodrigo Ureña, exjugador de Universitario de Deportes, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el fichaje de Piero Quispe al club merengue.
Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Piero Quispe para que vuelva a vestirse de crema de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de ello, Rodrigo Ureña, exfigura merengue, salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el fichaje del volante al club de Ate.
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Rodrigo Ureña dio fuerte comentario sobre Piero Quispe tras firmar por Universitario de Deportes
Ureña aprovechó la publicación de Universitario en donde presentó oficialmente a Quispe para felicitar y desearle lo mejor al mediocampista de cara al Clausura de la Liga 1 de la presente temporada."Muchos éxitos, Pierito. Lo mejor siempre", se puede leer.
Piero Quispe realizó su primer entrenamiento con Universitario
Cabe mencionar que el volante chileno y el peruano se conocieron en 2023 cuando el 'Pitbull' llegó a tienda crema y disputaba su primera temporada. Al finalizar el campeonato ambos salieron campeones nacionales, sin embargo, el talentoso juvenil salió fichado por Pumas UNAM.
Piero Quispe firmó por dos temporadas con Universitario
Piero Quispe tomó la decisión de volver a Universitario de Deportes después de tres años, tras su experiencia en Pumas y posteriormente en Sydney FC de Australia.
El mediocampista de 24 años se incorpora al conjunto crema por dos temporadas, hasta diciembre de 2027, con la meta de conquistar el campeonato nacional al cierre de la campaña. Conviene recordar que ya fue campeón con el club, por lo que intentará repetir ese logro al término del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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