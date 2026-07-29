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Piero Alva rotundo con el estado físico de Piero Quispe tras firmar por Universitario: "Una..."

Universitario de Deportes presentó a Piero Quispe como su flamante fichaje y ahora Piero Alva dio un fuerte comentario sobre el estado físico del volante peruano.

Luis Blancas
Piero Alva dio fuerte comentario sobre el estado físico de Piero Quispe tras firmar por Universitario de Deportes
Piero Alva dio fuerte comentario sobre el estado físico de Piero Quispe tras firmar por Universitario de Deportes | Composición: Líbero
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El regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes continúa generando opiniones dentro del entorno crema. Esta vez, Piero Alva, exjugador e histórico referente del club, dejó una contundente reflexión sobre la importancia de que el volante llegue en su mejor estado físico para afrontar las exigencias de la Liga 1 y los torneos internacionales.

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Piero Alva dio fuerte comentario sobre el estado físico de Piero Quispe tras firmar por Universitario de Deportes

Alva, actual entrenador de las divisiones menores de Universitario, aseguró que el talento de Quispe nunca ha estado en discusión, aunque remarcó que el fútbol moderno exige mucho más que calidad con el balón. Para el referente crema, cualquier jugador que aspire a competir al máximo nivel debe estar en plenitud física para rendir de forma constante.

Piero Quispe firmó con Universitario hasta 2027

Piero Quispe firmó con Universitario hasta 2027

Durante una entrevista en el programa Embasados, el popular 'Zorrito' también explicó que el futbolista peruano suele tener un biotipo distinto al que buscan muchos equipos en determinadas posiciones. "Hay una realidad aquí. Definitivamente, el futbolista peruano tiene un somatotipo distinto al que siempre pedimos. Nosotros queremos buscar centrales de 1.88 m, delanteros de 1.90 m o arqueros de 1.95 m. Va a ser difícil encontrar eso; no es fácil", manifestó.

Pese a ello, Alva recalcó que las condiciones técnicas pueden marcar diferencias siempre que estén acompañadas por una preparación física adecuada. En ese sentido, consideró que tanto el jugador como el club tienen la responsabilidad de mantener un alto estándar de exigencia para competir en el fútbol profesional.

"Yo lo que sí creo es que en el Perú hay cierta clase de jugadores que sí tienen un somatotipo más deportivo para el deporte profesional y otros que no; sin embargo, mientras existan las habilidades, las condiciones y las cualidades, hay una obligación de parte del jugador que quiere ser profesional y después de parte del club que lo contrata, de exigirle al máximo. Si no estás en tu mejor estado físico, no deberías competir. Esa es la realidad", sentenció el exfutbolista crema.

¿Por cuánto tiempo firmó Piero Quispe con Universitario?

Piero Quispe rubricó su vínculo con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2027, de modo que contará con dos temporadas para intentar conquistar el campeonato con la escuadra crema y así alcanzar el tetracampeonato del fútbol peruano en 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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