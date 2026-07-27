Ex Deportivo Garcilaso negocia con Universitario para firmar contrato: "Está más cerca"
Universitario de Deportes avanza las negociaciones para llegar a un acuerdo con exfutbolista de Deportivo Garcilaso en pleno mercado de fichajes de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes sigue firme con su objetivo de salir campeón nacional de la Liga 1 2026 y con ello conseguir el tetracampeonato del fútbol peruano. Es por eso que ahora revelaron que un exjugador de Deportivo Garcilaso está muy cerca de firmar un contrato con el club crema: estamos hablando de Álex Valera, quien negocia su renovación.
Universitario negocia con exfutbolista de Deportivo Garcilaso para firmar contrato
El periodista Gustavo Peralta informó en su programa ‘Hablemos de Max’ de L1MAX, que Jairo Concha, Andy Polo y Valera negocian con el club merengue para renovar su contrato y expandir el tiempo en la escuadra crema.
Asimismo, aseguró que el delantero de 30 años, Álex Valera es el que está muy cerca de llegar a un acuerdo con el club merengue para que siga formando parte de Universitario de cara a las próximas temporadas de la Liga 1.
Álex Valera cerca de firmar su renovación con Universitario de Deportes
"La 'U' está hablando con Valera, Concha y Polo para la renovación con el club. Valera es el que está más cerca de renovar", informó el comunicador en su programa emitido por YouTube.
¿Hasta cuándo tiene contrato Álex Valera con Universitario?
Valera concretó en enero de 2024 un acuerdo con Universitario de Deportes para ampliar su vínculo por dos temporadas, de modo que su contrato finaliza en diciembre de 2026. Por ello, en el cuadro merengue se mantienen pendientes de asegurar la continuidad del goleador de la presente campaña y trabajan en una nueva renovación para extender aún más su permanencia en el club.
¿Cómo le va Álex Valera en Universitario?
Álex Valera llegó a Universitario en 2021 y tras cinco temporadas en el club merengue, el delantero ha conseguido anotar 83 goles y 22 asistencias en 180 partidos. Asimismo, durante tres temporadas consecutivas, el nueve de 30 años ha conseguido tres títulos nacionales en 2023, 2024 y 2025.
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