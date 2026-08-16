Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Torneo Clausura 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Todo listo para el clásico cusqueño entre Cienciano vs Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Dicho compromiso correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se juega HOY, domingo 16 de agosto, a partir de las 6.30 pm. horas locales con la transmisión de L1 MAX.

Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Torneo Clausura 2026: minuto a minuto del clásico 13:59 ¿Dónde ver Cienciano vs Deportivo Garcilaso? La transmisión del partido entre Cienciano vs Deportio Garcilaso se verá por la señal de L1 MAX. 13:58 ¿A qué hora juega Cienciano vs Deportivo Garcilaso? El clásico cusqueño se juega HOY, domingo 16 de agosto, a partir de las 6.30 pm. horas locales. 13:49 Cienciano vs Deportivo Garcilaso: ¡Bienvenidos a la cobertura de hoy! Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto del clásico cusqueño entre Cienciano vs Deportivo Garcilaso por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juega Cienciano vs Deportivo Garcilaso HOY?

Este partido entre Cienciano vs Deportivo Garcilaso por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 se juega en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega a partir de las 6.30 p. m. De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 5.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 6.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 7.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (lunes 17 de agosto)

¿Dónde ver Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Deportivo Garcilaso se verá por la señal de L1 MAX a nivel nacional. Asimismo, tienes la opción por streaming para sintonizarlo en DGO y Movistar TV App.

Cienciano vs Deportivo Garcilaso: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Cienciano se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Deportivo Garcilaso en esta quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS CIENCIANO EMPATE DEPORTIVO GARCILASO Betsson 2.18 3.30 3.15 Betano 2.30 3.55 2.92 Bet365 2.10 3.50 3.10 1XBet 2.19 3.45 3.06 Doradobet 2.33 3.50 3.00

Cienciano anuncia apertura de sus puertas para partido de hoy.

Posibles alineaciones de Cienciano vs Deportivo Garcilaso

Cienciano: Espinoza, Martinich, Becerra, Amondarain, Cabello, Arias, Barreto, Souza, Alejandro Hohberg, Matías Succar y Carlos Garcés.

Deportivo Garcilaso: Zubczuk, Moreno, Gómez, Salazar, Canales, Ramos, González, Arancibia, Kevin Sandoval, Beto Da Silva y Christopher Olivares.

Árbitros de Cienciano vs Deportivo Garcilaso

Árbitro principal: Jordi Espinoza

Asistente 1: Michael Orué

Asistente 2: Edgar Cruz

Cuarto árbitro: José Carlos Condori

VAR: Alejandro Villanueva

AVAR: James Huamaní

Previa Cienciano vs Deportivo Garcilaso

El clásico cusqueño llega a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 con dos equipos que atraviesan momentos diferentes en el campeonato. Cienciano llega con tres puntos en sus primeras cuatro presentaciones, luego de vencer a Universitario (2-0) y caer posteriormente ante Alianza Atlético (1-0), aunque su reciente goleada por 6-1 sobre Botafogo por la Copa Sudamericana le devolvió confianza y entusiasmo. El cuadro rojo tendrá además el respaldo de su público y la motivación de trasladar al torneo local la contundencia mostrada a mitad de semana.

Deportivo Garcilaso, en cambio, aparece con una actualidad más sólida en el Clausura. El conjunto celeste encadena tres victorias consecutivas: 2-1 ante FC Cajamarca, 1-0 frente a ADT y 2-0 contra Deportivo Moquegua, resultados que lo han colocado en la pelea por la parte alta de la tabla. Esa regularidad, sumada a una defensa que viene concediendo poco, convierte al 'Pedacito de Cielo' en un rival especialmente peligroso para un Cienciano que necesita recuperar terreno en el campeonato.

El escenario promete un duelo de máxima intensidad, porque más allá de los puntos está en juego el orgullo de Cusco. Cienciano parte con argumentos para competir: localía, confianza tras su histórica goleada internacional y la necesidad de reaccionar en el Clausura; Garcilaso, por su parte, llega con mayor estabilidad y una racha que le permite afrontar el clásico con mucha confianza. El antecedente inmediato entre ambos también eleva la expectativa: en el Apertura, Cienciano se impuso 3-2 como visitante. Por eso, aunque el momento estadístico favorece ligeramente a Garcilaso, el clásico aparece como un partido abierto, donde la intensidad, la presión y los pequeños detalles pueden terminar inclinando la balanza.