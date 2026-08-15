Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver

Universitario vs FC Cajamarca se medirán este domingo 16 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscarán una victoria que los vuelva a poner en la disputa por el liderato. Este duelo se jugará en el Estadio Héroes de San Ramón desde las 3.30 p. m. (hora peruana). La transmisión EN VIVO va por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca?

Revisa los horarios confirmados para el inicio del partido de Universitario vs FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 4.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca?

El duelo entre Universitario vs FC Cajamarca contará con la transmisión EN VIVO ONLINE mediante la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Previa del Universitario vs FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes no llega en su mejor momento a este enfrentamiento, luego de sumar dos partidos sin poder ganar en el Torneo Clausura. Los cremas necesitan volver a la senda del triunfo, pero tendrán que hacerle frente a la altura de Cajamarca.

El equipo dirigido por Héctor Cúper ha mostrado una falta de creatividad en ataque, por lo que han sumado a Piero Quispe en su convocatoria. El volante se perfila a sumar minutos en su segunda etapa con los cremas. Los futbolistas Edison Flores, Bryan Reyna y Jordan Guivin no fueron considerados para este partido.

Universitario suma dos partidos sin ganar en el Torneo Clausura

Por su parte, FC Cajamarca buscará aprovechar su localía y el impulso anímico que le dio su victoria ante Melgar en la fecha anterior. El cuadro cajamarquino rompió una racha de siete partidos sin triunfos y se esperanza en figuras como Mauricio Arrasco y Brandon Palacios para dar el golpe.

FC Cajamarca busca escapara de la zona de descenso

Universitario vs FC Cajamarca: pronóstico y apuestas

Universitario parte como favorito para quedarse con la victoria ante FC Cajamarca y celebrar en condición de visita. Conoce las cuotas de apuesta antes del encuentro:

Casa de apuestas Universitario Empate FC Cajamarca Betsson 1.78 3.40 4.50 Betano 1.83 3.65 4.90 Caliente 1.80 3.45 4.40 Te Apuesto 1.84 3.43 4.65 Inkabet 1.80 3.45 4.60

Entradas Universitario vs FC Cajamarca: cuánto cuestan y dónde comprar

Las entradas para el partido de Universitario vs FC Cajamarca están disponibles por la página web de Vaope. A continuación, te dejamos los precios para cada tribuna:

Occidente: S/76.50

Oriente: S/65.60

Norte: S/54.70

Sur: S/43.70

Niños: Agotado.

Universitario vs FC Cajamarca: alineaciones probables del partido

Posible alineación de Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Adrián Quiroz, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Posible alineación de FC Cajamarca: Samuel Aspajo; Renato Suárez, Alejandro Pósito, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso; Jefferson Orejuela, Carlos Correa; Brandon Palacios, Mauricio Arrasco, Carlos Meza; Michel Rasmussen.