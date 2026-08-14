- Hoy:
- Partidos de hoy
- Fecha 5 del Clausura
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Perú vs Argentina
- Fichajes vóley
Perú vs República Checa EN VIVO: hora y canal por los playoffs del 13° al 16° del Mundial de Vóley Sub-17
Aquí podrás revisar todo acerca del duelo entre Perú vs República Checa por los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17.
Perú vs República Checa EN VIVO | Tras la derrota ante Argentina por 3-2, las matadorcitas enfrentarán al seleccionado europeo por los playoffs del 13° al 16° puesto del Mundial de Vóley Sub-17 2026. El enfrentamiento se realizará este sábado 15 de agosto desde las 10.00 a. m. (hora peruana) en el Centro de Deportes de Contacto, Estadio Nacional de Chile y contará con transmisión de Latina TV (canal 2) y el canal de YouTube Volleyball World.
PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, renovaciones y salidas de los clubes
Las matadorcitas firmaron una histórica clasificación a los octavos de final, pero lamentablemente no pudieron imponerse ante Italia y perdieron 3-0. Luego, en los playoffs de los puestos 9° al 16° terminaron cayendo por 3-2 ante Argentina y ahora deberán ganar para firmar una buena ubicación. República Checa, por su parte, perdió 3-1 ante República Dominicana.
Perú cayó ante Argentina por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino.
¿Cuándo juegan Perú vs República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17?
El choque entre Perú vs República Checa por los playoffs del 13° al 16° se realizará este sábado 15 de agosto en Santiago de Chile.
¿A qué hora juegan Perú vs República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17?
El encuentro entre Perú vs República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17 está programado para las 10.00 a. m. (hora peruana).
¿Dónde ver Perú vs República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17?
La cobertura del duelo entre Perú vs República Checa estará a cargo de Latina (2 y 702 en HD) y del canal de YouTube de Volleyball World.
Resultados de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17
- Perú 3-0 Túnez - Fase de grupos
- Perú 1-3 Venezuela - Fase de grupos
- Perú 3-2 México - Fase de grupos
- Perú 3-1 Filipinas - Fase de grupos
- Perú 0-3 China - Fase de grupos
- Perú 0-3 Italia - Octavos de final
- Perú 2-3 Argentina - Puestos del 9° al 16°
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00