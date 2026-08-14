Perú vs República Checa EN VIVO: hora y canal por los playoffs del 13° al 16° del Mundial de Vóley Sub-17

Perú vs República Checa EN VIVO | Tras la derrota ante Argentina por 3-2, las matadorcitas enfrentarán al seleccionado europeo por los playoffs del 13° al 16° puesto del Mundial de Vóley Sub-17 2026. El enfrentamiento se realizará este sábado 15 de agosto desde las 10.00 a. m. (hora peruana) en el Centro de Deportes de Contacto, Estadio Nacional de Chile y contará con transmisión de Latina TV (canal 2) y el canal de YouTube Volleyball World.

Las matadorcitas firmaron una histórica clasificación a los octavos de final, pero lamentablemente no pudieron imponerse ante Italia y perdieron 3-0. Luego, en los playoffs de los puestos 9° al 16° terminaron cayendo por 3-2 ante Argentina y ahora deberán ganar para firmar una buena ubicación. República Checa, por su parte, perdió 3-1 ante República Dominicana.

Perú cayó ante Argentina por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino.

¿Cuándo juegan Perú vs República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17?

El choque entre Perú vs República Checa por los playoffs del 13° al 16° se realizará este sábado 15 de agosto en Santiago de Chile.

¿A qué hora juegan Perú vs República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17?

El encuentro entre Perú vs República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17 está programado para las 10.00 a. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Perú vs República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17?

La cobertura del duelo entre Perú vs República Checa estará a cargo de Latina (2 y 702 en HD) y del canal de YouTube de Volleyball World.

Resultados de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17