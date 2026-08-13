Prichard Colón murió este jueves 13 de agosto de 2026, a los 33 años, casi 11 años después de la pelea que cambió para siempre su vida y su carrera como boxeador profesional. El puertorriqueño sufrió una grave lesión cerebral durante su combate contra Terrel Williams, disputado en octubre de 2015, que le provocó severas secuelas y lo dejó en silla de ruedas. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, organismos como el WBO, WBC y WBA lamentaron profundamente su partida.

Esta información la anunció su padre, Richard Colón, en sus redes sociales. "Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo", escribió Colón vía Facebook.

"Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténgannos en oraciones", complementó el padre del boxeador.

Imágenes de la pelea entre Prichard Colón y Terrel Williams.Foto: composición Líbero/ESPN

¿Por qué Prichard Colón quedó en silla de ruedas?

En octubre de 2015, durante su enfrentamiento con Terrel Williams, Prichard Colón recibió varios golpes en la parte trasera de la cabeza, lo que le provocó un hematoma subdural y daños cerebrales irreversibles. Los denominados rabbit punches o golpes de conejo están prohibidos en el boxeo por el alto peligro que suponen para el cerebro y la médula espinal.

Colón llegó a esa cita invicto, con un balance de 16 triunfos, pero a lo largo del duelo encajó varios de esos impactos. En el séptimo asalto, Williams fue penalizado con un punto por castigar a Colón en la nuca. Aun así, la pelea siguió adelante.

La situación empeoró en el noveno round, cuando Colón cayó en dos ocasiones. Al finalizar el asalto, su esquina comenzó a retirarle los guantes al creer erróneamente que la pelea había terminado. Al no regresar para el décimo asalto, fue descalificado.

Tras el enfrentamiento, Colón comenzó a sufrir complicaciones en el vestuario: vomitó y perdió el conocimiento. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron una hemorragia cerebral y lo operaron de inmediato. El boxeador permaneció 221 días en coma y las graves secuelas acabaron por cerrar su carrera profesional.

Prichard Colón quedó en estado vegetativo. Foto: ESPN

¿Qué le pasó a Terrel Williams?

Tras aquella pelea con Prichard Colón, Terrel Williams continuó con su carrera profesional. No fue sancionado de por vida por lo ocurrido en el combate, aunque recibió críticas por los golpes a la nuca que propinó durante la pelea.

Williams volvió a subir al ring después del enfrentamiento y disputó varios combates más, aunque su carrera no alcanzó grandes dimensiones. Su último combate profesional registrado fue en 2019, cuando perdió ante Jamal James.