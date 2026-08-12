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Perú vs Argentina: fecha, hora y dónde ver por los playoffs del 9° al 16° del Mundial de Vóley Sub-17
Pese a su derrota ante Italia, la selección peruana todavía sigue participando en el Mundial de Vóley Sub-17 para definir su posición.
La selección peruana todavía continúa participando en el Mundial de Vóley Sub-17. Pese a que las Matadorcitas cayeron por un contundente 3-0 (25-13, 25-11 y 25-13) ante Italia en los octavos de final, ahora deberán definir su puesto en los playoffs del 9° al 16° del certamen que se está llevando a cabo en Chile. ¿Quién será su rival a vencer? Argentina.
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Las panteritas no pudieron contra Estados Unidos y también perdieron por un 3-0 (25-15, 25-23 y 25-15). Ahora, ambas selecciones se medirán en el Centro De Deportes De Combate Estadio Nacional de Santiago, Chile. En cuanto a las matadorcitas, consiguieron una histórica clasificación a los octavos de final tras vencer a Túnez, México y Filipinas. Lamentablemente, no pudieron repetir el plato y cayeron frente a las europeas.
Las matadorcitas buscarán conseguir una buena posición en el Mundial.
¿Cuándo juegan Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub-17?
El choque entre Perú vs Argentina por los playoffs del 9° al 16° se llevará a cabo este viernes 14 de agosto en Santiago de Chile.
¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub-17?
El duelo entre Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub-17 está pactado para las 10.00 a. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora argentina).
¿Dónde ver Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub-17?
La transmisión del enfrentamiento entre Perú vs Argentina estará a cargo del canal Latina (02 y 702 en HD) y el canal de YouTube de Volleyball World.
Resultados de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17
- Perú 3-0 Túnez - Fase de grupos
- Perú 1-3 Venezuela - Fase de grupos
- Perú 3-2 México - Fase de grupos
- Perú 3-1 Filipinas - Fase de grupos
- Perú 0-3 China - Fase de grupos
- Perú 0-3 Italia - Octavos de final
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