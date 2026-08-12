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Perú vs Argentina: fecha, hora y dónde ver por los playoffs del 9° al 16° del Mundial de Vóley Sub-17

Pese a su derrota ante Italia, la selección peruana todavía sigue participando en el Mundial de Vóley Sub-17 para definir su posición.

Gary Huaman
La selección peruana enfrentará a Argentina por los playoffs del Mundial de Vóley.
La selección peruana enfrentará a Argentina por los playoffs del Mundial de Vóley. | Foto: composición Líbero
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La selección peruana todavía continúa participando en el Mundial de Vóley Sub-17. Pese a que las Matadorcitas cayeron por un contundente 3-0 (25-13, 25-11 y 25-13) ante Italia en los octavos de final, ahora deberán definir su puesto en los playoffs del 9° al 16° del certamen que se está llevando a cabo en Chile. ¿Quién será su rival a vencer? Argentina.

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Las panteritas no pudieron contra Estados Unidos y también perdieron por un 3-0 (25-15, 25-23 y 25-15). Ahora, ambas selecciones se medirán en el Centro De Deportes De Combate Estadio Nacional de Santiago, Chile. En cuanto a las matadorcitas, consiguieron una histórica clasificación a los octavos de final tras vencer a Túnez, México y Filipinas. Lamentablemente, no pudieron repetir el plato y cayeron frente a las europeas.

Las matadorcitas buscarán conseguir una buena posición en el Mundial.

Las matadorcitas buscarán conseguir una buena posición en el Mundial.

¿Cuándo juegan Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub-17?

El choque entre Perú vs Argentina por los playoffs del 9° al 16° se llevará a cabo este viernes 14 de agosto en Santiago de Chile.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub-17?

El duelo entre Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub-17 está pactado para las 10.00 a. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Perú vs Argentina por el Mundial de Vóley Sub-17?

La transmisión del enfrentamiento entre Perú vs Argentina estará a cargo del canal Latina (02 y 702 en HD) y el canal de YouTube de Volleyball World.

Resultados de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17

  • Perú 3-0 Túnez - Fase de grupos
  • Perú 1-3 Venezuela - Fase de grupos
  • Perú 3-2 México - Fase de grupos
  • Perú 3-1 Filipinas - Fase de grupos
  • Perú 0-3 China - Fase de grupos
  • Perú 0-3 Italia - Octavos de final
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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