Sporting Cristal confirmó lesión de futbolista clave tras partido ante Universitario: "Esguince"

Recientemente se enfrentaron Universitario de Deportes y Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido que culminó igualado 1-1 con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún. Esto provocó la profunda molestia de la hinchada crema que requería un triunfo, pero lo que no todos saben es que a la par también jugaron sus planteles femeninos con un resultado diferente.

Las celestes cayeron 3-1 ante el cuadro crema en el Estadio Alberto Gallardo por la Liga Femenina y se complicaron en la tabla de posiciones, aunque eso no fue todo. Una de sus jugadoras más importantes terminó lesionada y será baja para el siguiente encuentro de la competición incaica. Nos referimos a Yormary Álvarez.

De acuerdo con la información del periodista Ítalo Villafuerte, la deportista venezolana se sintió afectada durante el encuentro ante Universitario de Deportes y tal noticia fue confirmada por Sporting Cristal. "La delantera Tamara Alves no jugará ante Flamengo por suspensión, mientras que la defensa Yormary Álvarez sufrió un esguince de grado 1 ante Universitario", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Sporting Cristal y su plantel femenino.

Así el cuadro celeste presentará dos bajas importantes para el siguiente encuentro en condición de visitante. Recordemos que el elenco del Rímac viene de perder, precisamente ante las merengues, la final del Torneo Apertura, por lo que buscarán su revancha en el Torneo Clausura con el objetivo de hacerse con su primer título en la historia de la Liga Femenina.

¿Cómo marcha Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

Sporting Cristal marcha segundo en la casilla del Torneo Clausura con 9 unidades, solo por detrás de Alianza Lima que es líder con 12. Por su parte, Universitario de Deportes está situado en el puesto número cuatro con siete puntos, aunque es importante resaltar que tiene un partido pendiente en el certamen.