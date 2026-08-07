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Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 EN VIVO tras resultado de Universitario y Cristal
Revisa cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 tras el resultado de Universitario y Sporting Cristal.
Comenzó una nueva jornada del fútbol peruano. Varios equipos siguen en la pelea por el título y la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 promete grandes emociones. Universitario enfrentó a Sporting Cristal en el Estadio Monumental y Alianza Lima se se alista para su choque ante Sport Boys. Conoce cómo marchan las tablas de posiciones del segundo campeonato de la Liga 1 y del acumulado.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por Torneo Clausura: pronóstico, horarios y dónde ver
Tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2026
|Posición
|Equipos
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|20
|+25
|47
|2
|Los Chankas
|21
|+4
|41
|3
|Universitario
|21
|+9
|36
|4
|Cienciano
|21
|+9
|36
|5
|FBC Melgar
|20
|+12
|35
|6
|Cusco FC
|21
|0
|33
|7
|Deportivo Garcilaso
|20
|+4
|32
|8
|Alianza Atlético
|21
|0
|27
|9
|Sporting Cristal
|21
|0
|26
|10
|Comerciantes Unidos
|21
|-1
|26
|11
|Sport Boys*
|20
|-2
|26
|12
|Sport Huancayo
|21
|-7
|23
|13
|CD Moquegua
|20
|-7
|21
|14
|ADT Tarma*
|20
|-3
|20
|15
|Juan Pablo II
|20
|-18
|20
|16
|Atlético Grau
|20
|-7
|19
|17
|FC Cajamarca*
|20
|-8
|18
|18
|UTC**
|20
|-10
|14
*Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.
*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.
*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca
**Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó siete puntos a UTC
Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026
|Posición
|Equipos
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|3
|+3
|7
|2
|Sport Huancayo
|4
|+3
|7
|3
|FBC Melgar
|3
|+3
|7
|4
|Sporting Cristal
|4
|+2
|7
|5
|Los Chankas
|4
|0
|7
|6
|Universitario
|4
|0
|7
|7
|Cusco FC
|4
|+3
|6
|8
|Sport Boys
|3
|+2
|6
|9
|Deportivo Garcilaso
|3
|+1
|6
|10
|Alianza Atlético
|4
|-2
|6
|11
|Comerciantes Unidos
|4
|1
|5
|12
|Juan Pablo II
|3
|0
|4
|13
|CD Moquegua
|3
|0
|3
|14
|Atlético Grau
|3
|-1
|3
|15
|Cienciano
|4
|-3
|3
|16
|FC Cajamarca
|3
|-3
|1
|17
|UTC
|3
|-5
|1
|18
|ADT Tarma
|3
|-4
|0
Partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026
Jueves 6 de agosto
- Alianza Atlético 1-0 Cienciano | Estadio Campeones del 36, Sullana.
Viernes 7 de agosto
- Sport Huancayo 1-1 Los Chankas | Estadio IPD de Huancayo.
- Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.
- Universitario 1-1 Sporting Cristal | Estadio Monumental U Marathon, Lima.
Sábado 8 de agosto
- 1.00 p. m. | UTC vs. ADT | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.
- 3.30 p. m. | Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape.
- 8.00 p. m. | Sport Boys vs. Alianza Lima | Estadio Nacional, Lima.
Domingo 9 de agosto
- 1.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- 3.30 p. m. | FBC Melgar vs. FC Cajamarca | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.
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