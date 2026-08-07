Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 EN VIVO tras resultado de Universitario y Cristal

Comenzó una nueva jornada del fútbol peruano. Varios equipos siguen en la pelea por el título y la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 promete grandes emociones. Universitario enfrentó a Sporting Cristal en el Estadio Monumental y Alianza Lima se se alista para su choque ante Sport Boys. Conoce cómo marchan las tablas de posiciones del segundo campeonato de la Liga 1 y del acumulado.

Tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2026

Posición Equipos PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 20 +25 47 2 Los Chankas 21 +4 41 3 Universitario 21 +9 36 4 Cienciano 21 +9 36 5 FBC Melgar 20 +12 35 6 Cusco FC 21 0 33 7 Deportivo Garcilaso 20 +4 32 8 Alianza Atlético 21 0 27 9 Sporting Cristal 21 0 26 10 Comerciantes Unidos 21 -1 26 11 Sport Boys* 20 -2 26 12 Sport Huancayo 21 -7 23 13 CD Moquegua 20 -7 21 14 ADT Tarma* 20 -3 20 15 Juan Pablo II 20 -18 20 16 Atlético Grau 20 -7 19 17 FC Cajamarca* 20 -8 18 18 UTC** 20 -10 14

*Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca

**Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó siete puntos a UTC

Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Posición Equipos PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 3 +3 7 2 Sport Huancayo 4 +3 7 3 FBC Melgar 3 +3 7 4 Sporting Cristal 4 +2 7 5 Los Chankas 4 0 7 6 Universitario 4 0 7 7 Cusco FC 4 +3 6 8 Sport Boys 3 +2 6 9 Deportivo Garcilaso 3 +1 6 10 Alianza Atlético 4 -2 6 11 Comerciantes Unidos 4 1 5 12 Juan Pablo II 3 0 4 13 CD Moquegua 3 0 3 14 Atlético Grau 3 -1 3 15 Cienciano 4 -3 3 16 FC Cajamarca 3 -3 1 17 UTC 3 -5 1 18 ADT Tarma 3 -4 0

Partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Jueves 6 de agosto

Alianza Atlético 1-0 Cienciano | Estadio Campeones del 36, Sullana.

Viernes 7 de agosto

Sport Huancayo 1-1 Los Chankas | Estadio IPD de Huancayo.

Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.

Universitario 1-1 Sporting Cristal | Estadio Monumental U Marathon, Lima.

Sábado 8 de agosto

1.00 p. m. | UTC vs. ADT | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.

3.30 p. m. | Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape.

8.00 p. m. | Sport Boys vs. Alianza Lima | Estadio Nacional, Lima.

Domingo 9 de agosto