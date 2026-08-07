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Tabla del Clausura y Acumulado tras empate de 'U' y Cristal

Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 EN VIVO tras resultado de Universitario y Cristal

Revisa cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 tras el resultado de Universitario y Sporting Cristal.

Angel Curo
Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1
Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 | Composición: Líbero
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Comenzó una nueva jornada del fútbol peruano. Varios equipos siguen en la pelea por el título y la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 promete grandes emociones. Universitario enfrentó a Sporting Cristal en el Estadio Monumental y Alianza Lima se se alista para su choque ante Sport Boys. Conoce cómo marchan las tablas de posiciones del segundo campeonato de la Liga 1 y del acumulado.

Alianza Lima se enfrenta a Sport Boys por el Torneo Clausura

PUEDES VER: Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por Torneo Clausura: pronóstico, horarios y dónde ver

Tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2026

PosiciónEquiposPJDFPuntos
1Alianza Lima20+2547
2Los Chankas21+441
3Universitario21+936
4Cienciano21+936
5FBC Melgar20+1235
6Cusco FC21033
7Deportivo Garcilaso20+432
8Alianza Atlético21027
9Sporting Cristal21026
10Comerciantes Unidos21-126
11Sport Boys*20-226
12Sport Huancayo21-723
13CD Moquegua20-721
14ADT Tarma*20-320
15Juan Pablo II20-1820
16Atlético Grau20-719
17FC Cajamarca*20-818
18UTC**20-1014

*Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca

**Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó siete puntos a UTC

Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

PosiciónEquiposPJDFPuntos
1Alianza Lima3+37
2Sport Huancayo4+37
3FBC Melgar3+37
4Sporting Cristal4+27
5Los Chankas407
6Universitario407
7Cusco FC4+36
8Sport Boys3+26
9Deportivo Garcilaso3+16
10Alianza Atlético4-26
11Comerciantes Unidos415
12Juan Pablo II304
13CD Moquegua303
14Atlético Grau3-13
15Cienciano4-33
16FC Cajamarca3-31
17UTC3-51
18ADT Tarma3-40

Partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Jueves 6 de agosto

  • Alianza Atlético 1-0 Cienciano | Estadio Campeones del 36, Sullana.

Viernes 7 de agosto

  • Sport Huancayo 1-1 Los Chankas | Estadio IPD de Huancayo.
  • Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.
  • Universitario 1-1 Sporting Cristal | Estadio Monumental U Marathon, Lima.

Sábado 8 de agosto

  • 1.00 p. m. | UTC vs. ADT | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.
  • 3.30 p. m. | Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape.
  • 8.00 p. m. | Sport Boys vs. Alianza Lima | Estadio Nacional, Lima.

Domingo 9 de agosto

  • 1.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • 3.30 p. m. | FBC Melgar vs. FC Cajamarca | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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