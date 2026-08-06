Universitario empató 1-1 en condición de local y generó preocupación en toda su hinchada

Universitario de Deportes está en la obligación de ganar títulos y hacer honor a su historia. La escuadra crema busca conseguir la gran mayoría de victorias posibles en todas las competencias y sus divisiones en el fútbol peruano. En ese contexto, la preocupación invadió Ate luego de que el equipo no lograra su mejor rendimiento y terminara cediendo puntos de local.

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Universitario empató 1-1 en condición de local y generó preocupación en su hinchada

En la última jornada, la categoría 2010 de Universitario se enfrentaron ante Sport Boys en una nueva jornada de la Copa Federación Oro. La escuadra crema tenía la obligación de vencer para escalar posiciones en la tabla, pero terminó cediendo un empate por 1-1.

Este partido se disputó en las inmediaciones de Campo Mar, donde la 'U' tenía que imponer condiciones. Sin embargo, el equipo comandado por el DT Junio Armestar terminó encontrándose ante un gran rendimiento del rival y no pudo imponer condiciones pese a la anotación del futbolista Brando Fernández.

Universitario empató 1-1 ante Sport Boys en la Copa Oro

La 'Misilera' mostró un gran despliegue ofensivo y un esquema defensivo sólido por lo que pudo sostener un marcador importante en el encuentro y se retiró del campo con un punto en su haber. Por su parte, Universitario cedió dos puntos importantes en la tabla de posiciones y hay preocupación por su rendimiento.

Y es que en las últimas fechas, la categoría 2010 de la 'U' no ha tenido los mejores resultados, donde se recuerda su empate por 3-3 ante la Academia Deportiva Cantolao o la derrota ante Deportivo Coopsol por 1-2.

Resultados de Universitario en esta fecha de la Copa Federación Oro 2026