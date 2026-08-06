Universitario y la cuenta regresiva que le da a Jairo Concha para renovar: “Dependerá de..."

Ya han pasado varios días desde que se conocieron detalles de la negociación entre Universitario y Jairo Concha, para que la figura de la volante crema pueda renovar y ser una de las piezas fundamentales en el esquema de Héctor Cúper para alcanzar el tetracampeonato de la Liga 1. Sin embargo, no todo está siendo tan fácil para los cremas, pues de acuerdo con la información que se conoce, Concha tiene un objetivo en su carrera: poder llegar a jugar en el extranjero. La 'U' no tiene problema en venderlo, pero por el jugador de 27 años todavía no ha llegado una oferta formal.

Bajo este panorama, se conocieron, gracias al periodista Gustavo Peralta, más novedades sobre este tema. El comunicador anunció que la oferta de Universitario está sobre la mesa y que la agencia del jugador viene buscando una propuesta para su representado, por lo que el elenco crema le ha dado una cuenta regresiva a Concha hasta el día 10, ya que el 11 de agosto cierra el libro de pases en Perú.

“El tema de la renovación, y la 'U' le ha hecho saber a él, a su agente, las condiciones para, en este caso, extender el vínculo. Pero tengo entendido que en la 'U' saben bien que el deseo de Jairo Concha no es dejar la 'U', sino que el deseo de Jairo Concha es hace tiempo jugar en el extranjero. Quiere jugar en el extranjero. Todavía no lo ha logrado concretar, como sabemos, y sé que la agencia le ha hecho saber a la 'U', es lo que me comentan dentro de Universitario, que están en una búsqueda de ver si pueden conseguir algo para él en el extranjero”, empezó explicando el hombre de prensa durante el programa L1 Max.

Después complementó señalando que hasta la fecha propuesta, el jugador no tiene algo fijo, su renovación será automática. “Entonces, en la 'U' han dicho: “OK, esta es mi propuesta de renovación, y es muy buena, y queremos que te quedes porque eres fundamental”. Pero si hasta el 10 de agosto, que es este lunes, no consigues... el lunes, no el 10, la renovación automática se hace”.

“Si apareciera una posibilidad, la agencia o llega algo directo al club, la 'U' no va a negarse a que pueda él cumplir el sueño de ir al extranjero. Pero si no llega hasta el 10 de agosto, ya avanzaron con la renovación y está listo para que él la firme. Así que dependerá de eso”, concluyó.

¿Cuándo juega Universitario?

Por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1, Universitario se medirá ante Sporting Cristal este viernes 7 de agosto de 2026. El encuentro está programado para las 8.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental U Marathon. El partido será transmitido por las señales de L1 MAX y L1 Play.