Epicentro del temblor HOY, miércoles 16 de septiembre de 2026 en Perú: reporte EN VIVO del último sismo según el IGP

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que los movimientos sísmicos forman parte de su realidad y es importante contar con información oficial para actuar con rapidez. En este reporte en vivo, revisa los datos del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor registrado hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, incluyendo la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora, además de las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para saber cómo actuar ante una emergencia.

Temblor en Perú HOY EN VIVO: magnitud y epicentro según IGP 12:55 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 16/09/2026 01:38:32

Magnitud: 3.5

Profundidad: 16km

Latitud: -16.40

Longitud: -71.58

Intensidad: II-III Arequipa

Referencia: 5 km al O de Arequipa, Arequipa - Arequipa 12:54 Bienvenidos En Líbero te contamos los últimos reportes del IGP sobre los sismos registrados este miércoles 16 de septiembre de 2026. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en el Perú.