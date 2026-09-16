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Epicentro del temblor HOY, miércoles 16 de septiembre de 2026 en Perú: reporte EN VIVO del último sismo según el IGP

Consulta el reporte del IGP sobre el último sismo registrado hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, y conoce en tiempo real las zonas donde fue percibido.

María Zapata
¿Dónde fue el sismo de hoy, 16 de septiembre?
¿Dónde fue el sismo de hoy, 16 de septiembre? | Foto: Composición LR
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Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que los movimientos sísmicos forman parte de su realidad y es importante contar con información oficial para actuar con rapidez. En este reporte en vivo, revisa los datos del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor registrado hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, incluyendo la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora, además de las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para saber cómo actuar ante una emergencia.

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Temblor en Perú HOY EN VIVO: magnitud y epicentro según IGP

12:55
16/9/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 16/09/2026 01:38:32
  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 16km
  • Latitud: -16.40
  • Longitud: -71.58
  • Intensidad: II-III Arequipa
  • Referencia: 5 km al O de Arequipa, Arequipa - Arequipa
12:54
16/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te contamos los últimos reportes del IGP sobre los sismos registrados este miércoles 16 de septiembre de 2026. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en el Perú.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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