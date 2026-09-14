Conoce los últimos sismos registrados en Perú este lunes 14 de septiembre. En esta nota de Líbero podrás encontrar los reportes del IGP, con datos exactos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada movimiento sísmico. ¿Ya tienes lista tu mochila de emergencia? ¿Sabes qué hacer durante un temblor?

Epicentro del temblor de hoy, 14 de septiembre, en Perú: IGP EN VIVO 07:14 TEMBLOR HOY EN TUMBES Fecha y Hora Local: 14/09/2026 04:23:50

Magnitud: 4.0

Profundidad: 23km

Latitud: -3.25

Longitud: -80.68

Intensidad: II-III Tumbes

Referencia: 43 km al NO de Tumbes, Tumbes - Tumbes 07:13 TEMBLOR HOY EN PUNO Fecha y Hora Local: 14/09/2026 03:22:48

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15km

Latitud: -13.33

Longitud: -70.31

Intensidad: II-III San Gabán

Referencia: 16 km al NE de San Gabán, Carabaya - Puno 07:12 Bienvenidos En Líbero te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos reportes del IGP y los sismos registrados hoy, lunes 14 de septiembre de 2026. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.