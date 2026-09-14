¿Hubo temblor en Perú HOY, lunes 14 de septiembre de 2026? Revisa EN VIVO el reporte del IGP
Revisa el reporte del IGP sobre los sismos registrados en Perú este lunes 14 de septiembre con información en vivo sobre sus epicentros y magnitudes.
Conoce los últimos sismos registrados en Perú este lunes 14 de septiembre. En esta nota de Líbero podrás encontrar los reportes del IGP, con datos exactos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada movimiento sísmico. ¿Ya tienes lista tu mochila de emergencia? ¿Sabes qué hacer durante un temblor?
PUEDES VER: Temblor en Perú del domingo 13 de septiembre: IGP confirmó último SISMO, ¿epicentro y magnitud?
Epicentro del temblor de hoy, 14 de septiembre, en Perú: IGP EN VIVO
TEMBLOR HOY EN TUMBES
- Fecha y Hora Local: 14/09/2026 04:23:50
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 23km
- Latitud: -3.25
- Longitud: -80.68
- Intensidad: II-III Tumbes
- Referencia: 43 km al NO de Tumbes, Tumbes - Tumbes
TEMBLOR HOY EN PUNO
- Fecha y Hora Local: 14/09/2026 03:22:48
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 15km
- Latitud: -13.33
- Longitud: -70.31
- Intensidad: II-III San Gabán
- Referencia: 16 km al NE de San Gabán, Carabaya - Puno
Bienvenidos
En Líbero te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos reportes del IGP y los sismos registrados hoy, lunes 14 de septiembre de 2026. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.
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