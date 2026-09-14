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¿Hubo temblor en Perú HOY, lunes 14 de septiembre de 2026? Revisa EN VIVO el reporte del IGP

Revisa el reporte del IGP sobre los sismos registrados en Perú este lunes 14 de septiembre con información en vivo sobre sus epicentros y magnitudes.

Melanni Miranda
Temblor en Perú HOY, lunes 14 de septiembre de 2026: epicentro y magnitud vía IGP.
Temblor en Perú HOY, lunes 14 de septiembre de 2026: epicentro y magnitud vía IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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Conoce los últimos sismos registrados en Perú este lunes 14 de septiembre. En esta nota de Líbero podrás encontrar los reportes del IGP, con datos exactos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada movimiento sísmico. ¿Ya tienes lista tu mochila de emergencia? ¿Sabes qué hacer durante un temblor?

Temblor en Perú hoy, domingo 13 de septiembre: dónde y magnitud.

PUEDES VER: Temblor en Perú del domingo 13 de septiembre: IGP confirmó último SISMO, ¿epicentro y magnitud?

Epicentro del temblor de hoy, 14 de septiembre, en Perú: IGP EN VIVO

07:14
14/9/2026

TEMBLOR HOY EN TUMBES

  • Fecha y Hora Local: 14/09/2026 04:23:50
  • Magnitud: 4.0
  • Profundidad: 23km
  • Latitud: -3.25
  • Longitud: -80.68
  • Intensidad: II-III Tumbes
  • Referencia: 43 km al NO de Tumbes, Tumbes - Tumbes
07:13
14/9/2026

TEMBLOR HOY EN PUNO

  • Fecha y Hora Local: 14/09/2026 03:22:48
  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 15km
  • Latitud: -13.33
  • Longitud: -70.31
  • Intensidad: II-III San Gabán
  • Referencia: 16 km al NE de San Gabán, Carabaya - Puno
07:12
14/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos reportes del IGP y los sismos registrados hoy, lunes 14 de septiembre de 2026. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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