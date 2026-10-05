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Distritos de Lima no tendrán servicio de agua potable este 6 de octubre: Sedapal confirma corte
Sedapal anunció un nuevo corte de agua potable para este martes 6 de octubre en varios distritos de Lima. Conoce las zonas afectadas, horarios y duración.
¡Atención, vecinos de Lima! Sedapal confirmó un nuevo corte de agua potable para este martes 6 de octubre, una medida que afectará a diversos distritos durante varias horas. Si vives en alguna de las zonas incluidas en la programación, es importante conocer con anticipación si te quedarás sin agua, a qué hora comienza la restricción y cuándo se restablecerá el servicio.
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El corte de agua responde a trabajos programados que realizará Sedapal para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento. Revisa la lista de distritos de Lima afectados este 6 de octubre, así como los horarios y sectores comprendidos, para que puedas tomar precauciones y almacenar agua con anticipación.
Santa Anita
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades/Áreas afectadas: Asoc. Las Flores, Asoc. Vivienda Las Vegas, Asoc. Cultura Peruana Moderna, Asoc. Los Portales de Santa Anita, Urb. Primavera, Asoc. Vivienda Santa Cruz de Vista Alegre, Asoc. Sol de Santa Anita, APV Sol de Santa Anita.
- Sectores: Sector 168
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Martes 06 de octubre | 1:00 p. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Martes 06 de octubre | 11:50 p. m.
San Isidro
- Motivo:Ejecución de empalme
- Localidades/Áreas afectadas: Urb. Chacarilla de Santa Cruz, Urb. San Isidro. Cuadrante: Av. República de Colombia, Av. Paseo de la República, Av. Andrés Aramburú, Av. Arequipa
- Sectores: Sector 52
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Martes 06 de octubre | 12:00 m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Martes 06 de octubre | 11:00 p. m.
Rímac
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades/Áreas afectadas: A.H. Villa San Cristóbal Barrio Leticia, Barrio Piedra Liza P.J. Villa Fátima, P.J. Villa María del Rímac
- Sectores: Sector 200
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Martes 06 de octubre | 12:00 m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Martes 06 de octubre | 8:00 p. m.
Sedapal cortará el servicio de agua potable de Lima este martes 6 de octubre.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades/Áreas afectadas: A.H. José C. Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla el Sol, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1 de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Monte Bektu, A.H. Villa Limatambo Sector 8, A.H. Las Américas., P.J. José C. Mariátegui Sector San Gabriel Alto, Sector Vallecito Bajo, Sector Vallecito Alto, A.H. 30 de Agosto
- Sectores: Sector 308- 309
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: Martes 06 de octubre | 8:00 a. m.
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: Martes 06 de octubre | 8:00 p. m.
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona S - Renacer de Julio P.S. 1, 2, 3, 4, 5, 7, Calle 2, 7, Calle S/N
- Sectores:Sector 151
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 06 de octubre | 7:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 06 de octubre | 7:00 p. m.
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