Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Clausura: a qué hora juegan y dónde ver

Este domingo 15 de noviembre tendremos un partidazo entre Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso por la última jornada del Torneo Clausura. Para este encuentro, el 'Pedacito de Cielo' deberá visitar Chongoyape en busca de tres puntos que le permitan soñar con clasificar a una competición internacional. Actualmente, se encuentra en puestos de Copa Libertadores.

Por su parte, el elenco local buscará el triunfo para cerrar de la mejor manera el campeonato. El equipo ha mostrado un buen rendimiento durante la temporada y se ha mantenido fuera de los puestos de descenso. En esta nota te presentamos la programación de este compromiso por la Liga 1.

¿Cuándo juega Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, este encuentro por la fecha 17 será este domingo 15 de noviembre, choque que se llevará a cabo en el Estadio Complejo Juan Pablo II, que cuenta con una capacidad para 3.000 espectadores.

Programación del Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II por Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG

¿A qué hora juega Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura?

Este partido está pactado para seguirse desde las 3.15 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del territorio nacional, estos son los horarios para otros países para que no te pierdas este gran duelo.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.

3.15 p. m. Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

4.15 p. m. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 5.15 p. m.

5.15 p. m. México (CDMX): 2.15 p. m.

2.15 p. m. España: 9.15 p. m.

Canal para ver Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura

El partido entre Juan Pablo II y Deportivo Garcilaso por la última fecha del Torneo Clausura 2026 se podrá ver EN VIVO por L1 MAX. También estará disponible vía streaming a través de Liga 1 Play.

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso: Previa

Juan Pablo II llega a este compromiso tras sufrir dos derrotas consecutivas en sus últimas presentaciones. Primero cayó por 1-0 ante Alianza Atlético y, posteriormente, perdió por 2-1 frente a Melgar. De esta manera, el conjunto de Chongoyape buscará recuperarse y cerrar el Torneo Clausura con una victoria ante su público.

Por su parte, Deportivo Garcilaso afronta este encuentro con mejores resultados recientes. En su último partido empató sin goles frente a Comerciantes Unidos, mientras que en su presentación anterior consiguió una importante victoria por 3-2 ante UTC en Cajamarca. Así, el equipo cusqueño intentará mantener esa buena racha y sumar tres puntos en condición de visitante.