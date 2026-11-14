Piero Magallanes definió su futuro y firmó contrato histórico: "Por dos años"

Uno de los mejores futbolistas que ha tenido la Liga 1 esta temporada es Piero Magallanes, quien ha despertado el interés de muchos clubes del fútbol peruano de cara a la siguiente temporada. En ese sentido, recientemente se confirmó que el delantero nacional firmó un contrato millonario por dos años. Te contamos todos los detalles.

El delantero tiene todavía vínculo legal con Sport Huancayo hasta finales del 2027, por lo que cualquier club que desee contar con sus servicios deberá pagarle el pase al elenco rojo. Sin embargo, en este caso en especial, la otra parte no tuvo que soltar ningún monto extra y todo por un contundente motivo.

Resulta que el periodista Gerson Cuba informó a través de su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter, que el delantero de la selección peruana firmó con una reconocida marca internacional para que lo patrocine. Se trata de Nike, con quien estará hasta finales del 2028.

“ ¡Magallanes define su futuro! El seleccionado peruano y jugador de Sporting Huancayo, Piero Magallanes, firmó su vínculo con Nike por dos años. En la foto aparece junto a su representante, Jonathan Córdoba. Piero viene atravesando un buen presente en el Rojo Matador ”, indicó el mencionado comunicador sobre la estrella de la Liga 1.

Piero Magallanes con la selección peruana.

Trayectoria de Piero Magallanes

Estos han sido sus clubes: