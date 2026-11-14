Pedro Gallese se refirió a su sonado fichaje por Alianza Lima para 2027: “Contrato”

Alianza Lima ya planifica su siguiente temporada en busca de realizar importantes fichajes para salir campeón en la Liga 1 2027 y uno de los nombres que más ha sonado para llegar a Matute ha sido el de Pedro Gallese. Precisamente, el guardameta se refirió a estos rumores y dejó un sorpresivo mensaje sobre un eventual regreso.

Pedro Gallese se refirió a su sonado fichaje por Alianza Lima para 2027

Luego de la victoria de la selección peruana ante Bolivia, el portero nacional dialogó con las cámaras de ‘Jax Latin Media’ y otros medios en zona mixta. Durante la conversación, fue consultado por los rumores que lo vinculan con un posible fichaje por Alianza Lima para la próxima temporada.

Ante ello, Pedro Gallese sorprendió al expresar su felicidad por volver a jugar en Matute, aunque remarcó que actualmente todavía tiene contrato vigente con Deportivo Cali. De ese modo, indicó que está plenamente enfocado en afrontar el tramo final de la temporada con su equipo.

Pedro Gallese es titular indiscutible con Deportivo Cali

" Siempre es lindo jugar aquí (en Matute). Todavía tengo contrato un año más con Deportivo Cali, ahorita estoy concentrado en las finales con Deportivo Cali que estamos en cuadrangulares. Sobre mi futuro lo veremos con paciencia", sostuvo el guardameta.

Sin embargo, el ‘Pulpo’ dejó en claro que aún no ha definido su futuro deportivo y que evaluará su situación con el pasar de las semanas. Además, cuando le consultaron si le gustaría regresar, fue contundente con su respuesta: “Vamos a verlo”.

Alianza Lima buscará el regreso de Pedro Gallese

Ante los múltiples fallos de Alejandro Duarte en el arco, la dirección deportiva de Alianza Lima busca dar el gran golpe y concretar el regreso de Pedro Gallese para 2027. Según indicó la periodista Ana Lucía Rodríguez, la directiva íntima realizará un nuevo intento para repatriar al histórico portero y reforzar sus filas.