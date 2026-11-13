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Sport Boys tuvo fuerte postura tras interés de Alianza Lima por Oslimg Mora: "Tendrá que negociar"

Alianza Lima ya analiza el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en su radar es Oslimg Mora, de Sport Boys.

Antonio Vidal
Sport Boys tuvo fuerte postura tras interés de Alianza Lima por Oslimg Mora
Sport Boys tuvo fuerte postura tras interés de Alianza Lima por Oslimg Mora | composición Líbero
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Con la Liga 1 2026 cerca de llegar a su final, los equipos comienzan a planificar sus planteles de cara a la próxima temporada. En ese contexto, surgió el interés de Alianza Lima por incorporar a Oslimg Mora, situación que llevó a la directiva de Sport Boys a pronunciarse para aclarar los rumores.

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Sport Boys tuvo fuerte postura tras interés de Alianza Lima

De acuerdo a información proporcionada por la periodista Jessica Barrios, tras este sondeo, Mario Flores, gerente deportivo del club chalaco, fue claro al señalar que si los íntimos quieren el volante deberán negociar por él. "Si Alianza lo quiere, tendrá que negociar", dio a conocer la comunicadora vía X.

Sport Boys tuvo fuerte postura tras interés de Alianza Lima

Sport Boys tuvo fuerte postura tras interés de Alianza Lima

De esta forma, Sport Boys mantiene una posición clara respecto al futuro del futbolista. El conjunto chalaco, ahora bajo la dirección de Carlos Desio, tiene la intención de conservarlo en sus filas, sobre todo porque el próximo año celebrará su centenario y busca conformar un plantel competitivo para afrontar esa temporada especial.

¿Hasta cuándo tiene contrato Oslimg Mora con Sport Boys?

El jugador de 27 años mantiene contrato vigente con Boys hasta el 2027, de acuerdo a información extraída del portal especializado Transfermarkt.

Historial de clubes de Oslimg Mora

  • Alianza Lima II
  • Alianza Lima
  • Universidad San Martín
  • Atlético Grau
  • Sport Boys
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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