Alianza Lima recibió importante noticia sobre Kevin Quevedo en plena recta final de la Liga 1

Alianza Lima está enfocado en lo que será su participación en la final de la Liga 1, donde buscarán lucir un gran nivel y conquistar el título nacional para alegría de sus hinchas. Sin embargo, en pleno parón por la fecha FIFA, los blanquiazules recibieron una importante noticia sobre Kevin Quevedo.

Alianza Lima recibió importante noticia sobre Kevin Quevedo

Kevin Quevedo logró cambiar su situación en el equipo blanquiazul y actualmente es uno de los futbolistas principales en el esquema de Pablo Guede. El extremo jugó en el último partido ante Los Chankas y generó preocupación tras salir con molestias.

No obstante, el periodista Gerson Cuba emocionó a los hinchas de Alianza Lima al revelar que Quevedo ha evolucionado favorablemente y todo hace indicar solo sufrió un golpe. De esta forma, su presencia para la última fecha del Torneo Clausura y las finales por el título es prácticamente segura.

Kevin Quevedo no presenta ninguna lesión y estára en la recta final con Alianza Lima

" Kevin Quevedo salió sentido el día domingo, caminando con dificultad. Lo que me cuentan es que era solamente un golpe y actualmente no presenta gravedad como para poder decir que va a ser ausencia , inclusive para el partido ante FC Cajamarca", sostuvo.

Del mismo modo, el hombre de prensa remarcó que el atacante se reincorporará a los entrenamientos junto al plantel y no presenta una lesión como se venía rumoreando.

"Ha respondido de forma positiva, está mejor y lo más probable es que haga los entrenamientos a la par con todos sus compañeros. Así que Kevin Quevedo entró dentro del susto, pero ha evolucionado y no es para una lesión en Alianza Lima", concluyó el comunicador.

Números de Kevin Quevedo este 2026

Kevin Quevedo ha logrado entrar en la consideración de Pablo Guede en el tramo final del Torneo Clausura, fungiendo como titular y como revulsivo, aunque no tuvo la regularidad esperada a lo largo del año. En sus registros, el atacante de 29 años logró disputar 15 partidos, donde sumó 720 minutos y logró anotar un gol.