Figura de la selección peruana se 'regaló' a Alianza Lima para el 2027: "Soy aliancista"

Rodrigo Vilca no solo es una de las grandes figuras del campeonato local con Comerciantes Unidos, sino que se ha vuelto un futbolista indiscutible en la selección peruana bajo la era Mano Menezes. Desde que el brasileño llegó a la Bicolor, el volante de Comerciantes Unidos ha sido citado cada fecha FIFA y se ha ganado el titularato en el equipo, como ha ocurrido ahora ante Bolivia.

Precisamente en la previa del duelo ante la Verde, el exfutbolista Christian Ramos bajó al túnel para entrevistar a todos los futbolistas convocados para este partido y se dio un tiempo para hablar con Rodrigo Vilca, quien le expresó que le gustaba mucho jugar en el Estadio Alejandro Villanueva y hasta confesó que si recibe un llamado del cuadro victoriano, iría con gusto.

"Todo tranquilo", empezó diciendo el futbolista de 27 años para la plataforma de Bicolor+, quien añadió: "Me gusta este estadio". Al escuchar esto, la 'Sombra' le repreguntó: "¿Te gusta mucho este estadio?" y el volante de Comerciantes Unidos respondió de manera contundente: " Soy aliancista ".

Tras esto, Ramos le hizo la consulta esperada: "¿O sea que mañana, si te toca… chocolate?", haciendo referencia a si recibía un llamado de Alianza Lima, a lo que Rodrigo Vilca sentenció: "Así va a ser".

¿En qué clubes ha jugado Rodrigo Vilca?

Rodrigo Vilca debutó con Deportivo Municipal y tras sus buenas actuaciones, emigró rápidamente al fútbol exterior, precisamente a la categoría U23 de Newcastle. Luego, fue prestado al Doncaster de Inglaterra y debido a la falta de minutos, regresó a nuestro país para defender la camiseta de Universitario de Deportes.

Tras su paso por el cuadro merengue, regresó al extranjero para jugar por el Vozdovac de Serbia. Después, regresó a Newcastle y debido a que no logró ganarse un puesto, fichó por Atlético Grau. Actualmente, se encuentra jugando en Comerciantes Unidos.