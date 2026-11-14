Carlos Lampe, capitán de Bolivia, fue contundente tras derrota ante Perú: "Sometimos al rival"

La selección peruana logró vencer por 2-0 a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva. La 'Bicolor' levantó la moral tras los malos resultados de sus últimos partidos, aunque aún debe mejorar con Mano Menezes al mando. Tras el partido, Carlos Lampe sorprendió al dejar una contundente opinión y enfatizar que la 'Verde' fue superior.

Carlos Lampe, capitán de Bolivia, fue contundente tras derrota ante Perú

Una vez que se dio el pitazo final en Matute, el portero Carlos Lampe conversó con las cámaras de ‘Bicolor+’ y fue consultado por sus sensaciones tras la derrota ante la selección peruana, así como por los motivos por los que no lograron aprovechar su posesión del balón.

Ante ello, el capitán de Bolivia fue contundente al señalar que, desde su punto de vista, el equipo dejó una sensación de mejoría tras haber superado a la ‘Bicolor’ durante gran parte del partido. No obstante, hizo especial énfasis en la falta de eficacia que mostraron de cara al arco.

Bolivia puso en aprietos el arco de Pedro Gallese en varios tramos del partido

“ Creo que la sensación es buena, es positiva, porque sometimos al rival. Por ahí nos faltó hacer algún gol en el primer tiempo que fue donde más claras tuvimos. Y bueno, cuando no los haces, después te hacen gol ”, sostuvo.

Del mismo modo, el experimentado guardameta remarcó que tuvieron varias ocasiones para abrir el marcador, pero no lograron concretarlas. Esto provocó que quedaran expuestos a la presión en los minutos finales, situación que fue aprovechada por Maxloren Castro para marcar el segundo gol.

“Por ahí el segundo tiempo no generamos tanto, pero creo que en el primer tiempo, después del penal, fuimos protagonistas. Generamos tres o cuatro situaciones de gol. Lo vas buscando, lo vas buscando, y quedamos por ahí, perdimos una pelota y quedamos mal parados para que nos liquiden el partido a lo último”, mencionó con anterioridad.

Perú sumó su segunda victoria con Mano Menezes

La victoria de la selección peruana le dio un gran impulso para encarar el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, además de que fue el segundo triunfo en el proceso de Mano Menezes. El técnico suma también dos empates y cinco derrotas desde su llegada al comando técnico.