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Prensa boliviana dio rotunda opinión de Perú tras victoria ante Bolivia en amistoso: "Falencias"

La selección peruana logró una importante victoria por 2-0 ante Bolivia por amistoso internacional y la prensa boliviana no tardó en opinar sobre la 'Bicolor'.

Angel Curo
Prensa boliviana dio rotunda opinión de Perú tras victoria ante Bolivia
Prensa boliviana dio rotunda opinión de Perú tras victoria ante Bolivia | Foto: Selección Peruana | Composición: Líbero
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La selección peruana logró una importante victoria por 2-0 ante Bolivia en un amistoso internacional por fecha FIFA. Este resultado sirvió para que Mano Menezes pruebe nuevas variantes y levante su moral de cara al futuro. Tras el partido, la prensa boliviana reaccionó al rendimiento de la 'Bicolor'.

Próximo partido de la selección peruana: ¿Cuándo vuelve a jugar la ‘Bicolor’ por amistoso?

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Prensa boliviana dio rotunda opinión de Perú tras victoria ante Bolivia

El combinado nacional se reencontró con su hinchada en Matute y logró vencer a su similar de Bolivia, aunque se vio superado en varios tramos del partido. Por ello, el medio boliviano ‘Diez’ remarcó la gran mejoría en el juego del equipo del DT Óscar Villegas, aunque lamentó su falta de eficacia.

En esa línea, señalaron que la selección peruana no realizó grandes esfuerzos en el campo para conseguir los dos goles, por lo que con muy poco lograron evidenciar las falencias de la ‘Verde’.

Selección Peruana, Prensa boliviana, Perú vs Bolivia

Prensa boliviana reaccionó a la victoria de Perú ante Bolivia

“La Verde tuvo actitud, manejó la pelota por varios pasajes y generó algunas ocasiones, pero volvió a fallar donde más importa: frente al arco rival. Perú, sin demasiado esfuerzo, encontró dos goles y dejó en evidencia las falencias de un equipo boliviano que sigue sin encontrar respuestas, mencionaron en su publicación.

Por su parte, el portal ‘Oxígeno’ también valoró la actitud que mostró Bolivia en el campo y consideraron que el marcador terminó siendo injusto por el dominio que mostraron durante varios minutos.

“Bolivia ya tiene una crítica falta de gol. Esta noche demostró actitud, dominó, en grandes partes del partido, a Perú de visitante, pero careció de la profundidad necesario. Al final, terminó perdiendo por 2 tantos contra 0, quizá, de manera injusta”, sostuvieron.

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana terminará el año con un último partido amistoso internacional frente a Panamá. El duelo está programado para el miércoles 9 de diciembre desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como atractivo la primera prueba de la táctica de Mano Menezes de jugar en la altura, por lo que el recinto elegido es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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