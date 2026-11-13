Mr. Peet elogió a figura de la selección peruana previo al partido contra Bolivia: "Jugador emblema"

La selección peruana de fútbol afrontará un nuevo amistoso internacional ante su similar de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. A pocas horas del esperado cotejo en Matute, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, aprovechó la ocasión para destacar a una de las principales figuras en el equipo dirigido por Mano Menezes.

Mr. Peet elogió a figura de la selección peruana previo al partido contra Bolivia

Durante la última emisión del programa ‘A Presión’, el narrador futbolístico se deshizo en elogios ante Yoshimar Yotún, referente de la ‘Blanquirroja’. El relator destacó el gesto que tuvo ‘Yoshi’ con un grupo de hinchas que se congregaron en las afueras del hotel donde concentra la selección. En ese sentido, Arévalo calificó a Yotún como un “jugador emblema” dentro de la escuadra nacional y un ejemplo a seguir para el resto de sus compañeros.

“Toda la gente que estaba en las afueras del hotel, llamaban a los jugadores y ellos pasaban y de ahí nomás (saludaban). El único que se acercó a firmar (autógrafos) fue Yotún. Después Lapadula lo ve a Yotún firmando y se acerca. Tú ahí ves una actitud distinta en Yotún, que es el primero en dar el ejemplo, son detalles porque te conecta a la gente. Creo que es uno de los jugadores franquicia de selección. Hoy es el jugador emblema de la selección ”, dijo.

Mr. Peet se deshizo en elogios ante Yoshimar Yotún. Foto: bkoodsphotos

De esta manera, Mr. Peet resaltó que la actitud de Yoshimar Yotún refleja el compromiso y liderazgo que debe tener un referente de la selección peruana. Asimismo, consideró que este tipo de gestos permiten fortalecer el vínculo entre los jugadores y los hinchas de la ‘Bicolor’.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia?

Vale recordar que el partido entre Perú vs Bolivia está programado para este viernes 13 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria.