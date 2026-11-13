Selección Peruana presenta tres bajas para partido ante Bolivia: "Totalmente descartados"

La selección peruana enfrentará HOY viernes 13 de noviembre a su similar de Bolivia, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. Los dirigidos por Mano Menezes buscan un triunfo que les permita mejorar su imagen tras los malos resultados obtenidos en su gira por Norteamérica; No obstante, en las últimas horas se confirmó que la ‘Bicolor’ afrontará este nuevo partido con tres bajas sensibles.

Selección peruana confirma tres bajas para partido ante Bolivia

Según información del periodista Eduardo Combe, los tres jugadores que no estarán ante ‘La Verde’ son Marco Huamán, Jairo Vélez y Wilder Cartagena. El citado comunicador indicó que los referidos futbolistas hicieron trabajos diferenciados en la última práctica de la selección en Matute y están totalmente descartados para el enfrentamiento de esta noche.

“(Hay que esperar) algo de nuevos nombres. El profesor Mano Menezes hizo práctica a puertas cerradas en Matute, el estadio de Alianza Lima donde va a jugar Perú sin Vélez, sin Cartagena y sin Huamán. Los tres totalmente descartados para el día de mañana (hoy), salvo el profesor Mano Menezes me sorprenda”, dijo en el programa 'L1 Radio'.

Marco Huamán, Jairo Vélez y Wilder Cartagena son bajas en Perú

Como se recuerda, Jairo Vélez y Marco Huamán llegaron sentidos a la convocatoria de Perú. El lateral aqueja un esguince de segundo grado en el tobillo, mientras que el ecuatoriano nacionalizado peruano sufrió una distención traumática en el vasto externo del muslo derecho. Por tal motivo, ambos jugadores de Alianza Lima no serían considerados para el duelo ante Bolivia pese a estar convocados.

Por su parte, Wilder Cartagena también llegó a la Videna arrastrando problemas físicos y ha venido haciendo trabajos diferenciados junto a Huamán y Vélez.

De esta manera, la selección peruana afrontará el amistoso ante Bolivia con tres ausencias importantes, por lo que Mano Menezes deberá buscar alternativas para conformar su equipo titular. El estratega brasileño espera que sus dirigidos puedan responder en Matute y conseguir una victoria que les permita recuperar la confianza.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia?

Vale precisar que el partido entre la selección peruana y Bolivia está programado para las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.