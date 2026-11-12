Mr Peet sin filtros por convocatoria de Marco Huamán y Jairo Velez con Perú: "Irresponsabilidad"

La selección peruana se mentaliza en su próximo amistoso ante Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, la gran incógnita pasa por saber si Marco Huamán y Jairo Vélez estarán disponibles para Mano Menezes, luego de que Alianza Lima informara que presentan lesiones. Ante esta situación, Mr Peet no dudó en dejar una contundente opinión sobre el panorama de los dos jugadores.

Mr Peet sin filtros por convocatoria de Marco Huamán y Jairo Vélez con Perú

Durante su programa ‘A Presión Radio’, el periodista deportivo se refirió a la polémica generada por la decisión de la selección peruana de mantener concentrados a Marco Huamán y Jairo Vélez, pese a que Alianza Lima había emitido un parte médico en el que anunciaba que ambos presentan lesiones.

Ante ello, Mr Peet remarcó que los dos futbolistas continúan realizando trabajos diferenciados con la ‘Bicolor’, pero fue contundente al señalar que sería una gran irresponsabilidad si Mano Menezes decide darles minutos, ya que podrían agravar sus molestias.

Video: A Presión

" Siguen haciendo trabajos diferenciados Marco Huamán y Jairo Vélez, pero no han sido desconvocados. Si de verdad están tocados como se ve, considero una irresponsabilidad si los exponen a una lesión mayor . Creo que Mano Menezes no necesita verlos, porque ya saben lo que pueden dar. Vélez es el goleador de la selección", sostuvo.

En esa misma línea, el comunicador señaló que seguramente el propio Jairo Vélez manifestará su deseo de jugar, pues se trata de un partido internacional. No obstante, fue enfático al indicar que, si no se encuentra en las mejores condiciones físicas, no deberían exponerlo a una lesión de mayor gravedad.

"Por una cuestión personal hasta el mismo Vélez quisiera jugar y seguir marcando, porque son partidos entre selecciones, que generan estadísticas y son de fecha FIFA. Pero, si no están al 100 % no tendrían por qué ser expuestos. Estoy hablando de manera objetiva y con respeto. A mí me cae muy bien el Mano Menezes y creo que va a manejar esto con experiencia y criterio. Si estuvieran al 100 % es otra cosa, pero si están al límite y al borde de agravar sus dolencias, creo que es innecesario", concluyó.

¿Qué lesiones presentan Marco Huamán y Jairo Vélez?

De acuerdo con lo informado por Alianza Lima, Marco Huamán fue diagnosticado con un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo, por lo que se estima que su recuperación tomará entre tres y seis semanas.

Por su parte, Jairo Vélez sufrió una distensión en el muslo derecho y se estima que estará fuera de las canchas entre dos y cinco semanas, dependiendo de su evolución.