Revelan la nueva e insólita posición de Andy Polo en Perú para partido ante Bolivia: "Lo está probando"

La selección peruana de fútbol se alista para un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA, esta vez ante su similar de Bolivia. Los dirigidos por Mano Menezes vienen ultimando detalles para su esperado cotejo ante ‘La Verde’, en busca de un triunfo que les permita seguir consolidándose con miras a las próximas eliminatorias. En ese contexto, en las últimas horas se reveló que el DT brasileño alista una nueva variante táctica que involucra a Andy Polo y su rol dentro del equipo.

Revelan la nueva e insólita posición de Andy Polo en Perú para partido contra Bolivia

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, el futbolista de Universitario de Deportes ha sido utilizado como lateral derecho y volante de primera línea durante las prácticas de la ‘Bicolor’ en La Videna. El estratega brasileño buscaría una nueva alternativa en la banda derecha ante la ausencia de Oliver Sonne, quien no fue convocado para este partido.

"Mano Menezes lo está probando (a Andy Polo) de lateral derecho y también lo está probando en la primera línea de volantes, no de extremo", manifestó el hombre de prensa en el programa 'Modo Fútbol'.

Andy Polo jugaría de lateral o volante de primera línea ante Bolivia

Vale precisar que dichas posiciones no son ajenas a Polo. A lo largo de sus años con el cuadro crema y en Portland Timbers, el futbolista de 32 años ha sido utilizado en reiteradas ocasiones como lateral por derecha y actualmente juega como carrilero en dicha banda. De igual forma, durante la era de Nolberto Solano, Polo fue reubicado a la primera línea de volante, justo al lado del contención, aunque no tuvo un rendimiento sobresaliente con dicha propuesta.

De esta manera, Andy Polo podría convertirse en una de las principales alternativas de Mano Menezes para cubrir diferentes posiciones dentro del campo, aprovechando su polifuncionalidad. Ahora, quedará por conocer si el estratega brasileño finalmente apuesta por alguna de estas variantes para el amistoso ante Bolivia.

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia?

Recordemos que el amistoso entre Perú y Bolivia, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, está programado para el viernes 13 a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.